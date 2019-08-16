На программу модернизации Ниагарской ГЭС (США) выделено $ 1,1 млрд

Нью-Йоркское энергетическое управление – New York Power Authority – запустило программу модернизации и цифровизации оборудования Ниагарской ГЭС, получившую название Next Generation Niagara, в целях продления срока ее эксплуатации.

Станция, введенная в эксплуатацию в 1961-1962 гг., состоит из 13 гидроагрегатов суммарной мощностью свыше 2,4 ГВт. Работы по модернизации оборудования ГЭС, включающие в том числе замену изношенных механических частей, начнутся позднее в 2019 г. и будут разделены на четыре этапа. Ожидается, что проведение модернизации, стоимость которой составит $ 1,1 млрд, позволит продлить срок эксплуатации Ниагарской ГЭС еще на 50 лет, что способствует достижению поставленной властями штата Нью-Йорк цели – 100% доли выработки электроэнергии без выбросов CO2 к 2040 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata