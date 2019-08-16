Накопители энергии станут участниками оптового энергорынка ISO-NE

Американская компания ENGIE Storage* объявила о планах по установке и дальнейшей эксплуатации системы накопления и хранения энергии (GridSynergy), включающей 6 накопителей суммарной мощностью 19 МВт и энергоемкостью 38 МВт*ч. Ожидается, что накопители энергии станут участниками оптовых электроэнергетических рынков, находящихся под управлением независимого системного оператора штатов Новой Англии** ISO New England (ISO-NE).

Первым участником энергорынка, который воспользовался предложением ENGIE Storage, стала нью-йоркская частная акционерная компания Syncarpha Capital***. Объединенный портфель генерирующих активов в составе СЭС и GridSynergy является первым генерирующим объектом подобного типа, позволяющим получать выгоду от предложения комплексных услуг на оптовом энергорынке. ENGIE Storage предоставит Syncarpha Capital полностью готовое аппаратное и программное решение по использованию GridSynergy, а также будет осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание накопителей и энергии в течение 20 лет. Кроме того, в соответствии с соглашением о присоединении к торговой системе оптового рынка, заключенным в отношении каждого из шести накопителей энергии, ENGIE Storage будет оплачивать их участие в оказании услуг на управляемых ISO-NE рынках мощности, резервов и регулирования частоты.

Ввод в эксплуатацию GridSynergy, который запланирован на конец 2019 г. - начало 2020 г., будет способствовать реализации целевой программы по использованию возобновляемой солнечной энергии в штате Массачусетс (Solar Massachusetts Renewable Target Program).

Информационно-аналитический ресурс PEi

* Компания ENGIE Storage (ранее Green Charge) специализируется в области проектирования, изготовления, установки и эксплуатации накопителей энергии на базе аккумуляторных батарей.

** Новая Англия (New England) – регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.

*** Syncarpha Capital – разработчик, собственник и оператор фотоэлектрической солнечной генерации коммерческого назначения на всей территории США и Канады.