Потребители сел в Пожарском районе Приморья подключены к централизованному электроснабжению

Приморские электрические сети (филиал АО ДРСК) подключили к централизованной системе электроснабжения села Красный Яр, Олон, Соболиный, Ясенево Пожарского района, население которых чуть более тысячи человек. Ранее потребители этих населенных пунктов получали электроэнергию от дизельных генераторов.

С 15 августа 2019 года жители отдаленных населенных пунктов северного Приморья начали получать электроснабжение от вновь построенных и введенных в эксплуатацию энергообектов. В июле энергетики приморского филиала АО «ДРСК» завершили строительство подстанции 35/20 кВ «Алчан» в Пожарском районе. Установленная мощность подстанции составляет 1,6 МВА. Она подключена к энергосистеме Приморского края от линии 35 кВ «Лучегорск-Верхний перевал». Инвестиционный проект по организации централизованного электроснабжения сел в Пожарском районе выполнялся на основании подписанного соглашения между администрацией Приморского края, ПАО «Русгидро» и ПАО «Россети». Зоной ответственности ПАО «Россети» стало строительство и ввод в эксплуатацию ВЛ 20 кВ и ПС 20/10кВ. После строительства эти объекты будут переданы в собственность АО «ДРСК».

После подключения сел Красный Яр, Олон, Соболиный и Ясневый впервые на Дальнем Востоке в сетях АО «ДРСК» появятся в эксплуатации сети напряжением 20 кВ

Проект был включен в инвестиционную программу Приморских электрических сетей на 2019 год. Работы по строительству подстанции «Алчан» были завершены в максимально короткие сроки. В марте был заключен договор на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ, в мае начался монтаж подстанции. В июле работы были полностью завершены. Оборудование для новой подстанции нетиповое и изготавливалось по специальному заказу.

Причиной того, что электроснабжение населенных пунктов Пожарского района долгое время было децентрализовано, стала их значительная удалённость. Электроснабжение четырех сёл обеспечивали 6 дизельных электростанций общей мощностью 1,3 МВт. Присоединение к энергосистеме и вывод устаревших дизельных мощностей даст существенную экономию краевому бюджету. Так, ежегодная экономия бюджета составит 36 млн рублей, которые ранее шли на выплату субсидий организациям за производство и поставку электроэнергии населению по тарифу значительно ниже экономически обоснованного уровня.

«Перевод потребителей населенных пунктов в Пожарском районе на централизованное электроснабжение обеспечит более высокое качество жизни местного населения, - отмечает директор филиала «Приморские электрические сети» Сергей Чутенко. - Качественное и надежное электроснабжение отдаленных посёлков позволит развивать экотуризм в северном Приморье. Для нашей компании этот проект социальный и роста потребления на этих территориях ждать не стоит. Эксплуатацией новых энергообъектов будет заниматься самый удаленный мастерский участок филиала в селе Красный Яр».

С 2007 года Приморские электрические сети активно участвуют в краевых проектах подключения децентрализованных зон к системе электроснабжения. В 2008 году были построены подстанция «Глубинная» и ЛЭП 10 кВ в Красноармейском районе, что позволило подключить с. Глубинное. В 2009 г. после строительства ЛЭП с дизельной генерации переведены пять сёл Ольгинского района. В 2011 г. после строительства ЛЭП и ПС «Измайлиха» централизованное электроснабжение появилось в с. Измайлиха Красноармейского района. В 2015 г. энергетики построили ВЛ 10 кВ «Сокольчи-Глазковка», присоединив к системе потребителей села Глазковка Лазовского района.

На сегодняшний день в Приморском крае не обеспечено централизованным электроснабжением 27 населенных пунктов, основная часть которых расположена на северных территориях края – в Чугуевском, Тернейском, Красноармейском, Пожарском районах, два децентрализованных участка есть во Владивостокском городском округе – острова Попова и Рейнеке.