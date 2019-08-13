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Инновации (разработки)

Технология Borlink™ на службе у альтернативной энергетики

Технология Borlink™ на службе у альтернативной энергетики

16 августа 2019, 09:00
Рубрика: Инновации
Метки: Borealis, Borough
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Установивший мировой рекорд 640-кВ кабель высокого напряжения постоянного тока, изготовленный с применением технологии Borlink™ , разработанной компаниями Borealis и Borough, успешно прошёл предварительные квалификационные испытания на соответствие техническим условиям и типовые испытания в соответствии с Технической брошюрой CIGRE 496.

Кабельные композиции на основе сшитого полиэтилена, производятся по технологии Borlink™ для изготовления изоляции в строго контролируемой атмосфере на современном оборудовании на предприятиях, где обеспечивается исключительно высокая степень чистоты материала и гарантируется снижение электрической напряжённости в готовом кабеле. Технология Borlink™ даёт возможность производить кабели постоянного тока с более высокими уровнями допустимого напряжения и обеспечивать существенное снижение потерь при передаче энергии на большие расстояния. Учитывая эти преимущества, операторы электроэнергетических систем предпочитают использовать кабели, изготовленные с применением технологии Borlink™, для транспортировки энергии, получаемой от возобновляемых источников.

Основные характеристики технологии Borlink™ LS4258DCE:

  • высокие уровни химической и физической чистоты

  • значительное сокращение времени дегазации

  • оптимальные электрические характеристики с точки зрения проводимости постоянного тока, необходимые для передачи постоянного тока сверхвысокого напряжения

Компания: RusCable.Ru

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