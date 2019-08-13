Технология Borlink™ на службе у альтернативной энергетики

Установивший мировой рекорд 640-кВ кабель высокого напряжения постоянного тока, изготовленный с применением технологии Borlink™ , разработанной компаниями Borealis и Borough, успешно прошёл предварительные квалификационные испытания на соответствие техническим условиям и типовые испытания в соответствии с Технической брошюрой CIGRE 496.

Кабельные композиции на основе сшитого полиэтилена, производятся по технологии Borlink™ для изготовления изоляции в строго контролируемой атмосфере на современном оборудовании на предприятиях, где обеспечивается исключительно высокая степень чистоты материала и гарантируется снижение электрической напряжённости в готовом кабеле. Технология Borlink™ даёт возможность производить кабели постоянного тока с более высокими уровнями допустимого напряжения и обеспечивать существенное снижение потерь при передаче энергии на большие расстояния. Учитывая эти преимущества, операторы электроэнергетических систем предпочитают использовать кабели, изготовленные с применением технологии Borlink™, для транспортировки энергии, получаемой от возобновляемых источников.

Основные характеристики технологии Borlink™ LS4258DCE: