На Курской АЭС-2 начато бетонирование внутренней защитной оболочки здания реактора энергоблока №1

17 августа 2019 года на здании реактора энергоблока №1 Курской АЭС-2 начата укладка бетона в первый ярус внутренней защитной оболочки. К выполнению очередного этапа строители приступили в запланированные сроки.

«Работы по бетонированию мы ведем строго в намеченном графике, - сообщил заместитель главного инженера управления капитального строительства Курской АЭС-2 - начальник отдела строительного контроля Игорь Кузьменко. - Это для нас первый опыт укладки бетона на всю высоту армоблоков внутренней защитной оболочки стен 8,5 метра».

К выполнению этого ключевого события специалисты подошли со всей ответственностью, так как внутренняя защитная оболочка здания реактора – важнейшее устройство, обеспечивающее радиационную безопасность АЭС. Заливку бетона строители будут вести двумя бетононасосами производительностью 18 куб. м в час непрерывно, в течение четырех суток. Всего, согласно рабочей документации, планируется уложить 1506 куб. м самоуплотняющейся бетонной смеси.

Следующий этап - начало монтажа армоблоков внутренней защитной оболочки второго яруса первого энергоблока запланирован на начало сентября текущего года.

Напомним, на строительной площадке сооружения станции замещения одновременно ведутся работы на 16 объектах. Наращивается численность строительно-монтажного персонала. В сравнении с предыдущей неделей число рабочих, занятых на стройке, выросло на 230 человек, и в настоящее время коллектив строителей Курской АЭС-2 насчитывает 3653 человека.

Для справки:

Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (Группа компаний ASE, инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями. По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР-1000) мощность каждого выросла на 25%, до 1255 МВт. Срок службы основного оборудования увеличился в 2 раза. По сравнению с другими энергоблоками поколения «3+» проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов.

Новые энергоблоки КуАЭС-2 соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Застройщик (технический заказчик объекта) – АО «Концерн Росэнергоатом», генеральный проектировщик и генподрядчик – АО ИК «АСЭ».

Управление информации и общественных связей Курской АЭС