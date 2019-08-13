Объединенный стенд Legrand / Контактор на 29-м электротехническом форуме компании ЭТМ

АО «Контактор» (бренд Группы Legrand) примет участие в Форуме электротехники и безопасности, который состоится 5 сентября в Самаре в новом логистическом центре компании ЭТМ.

Приглашаем вас посетить объединенный стенд брендов Legrand и «Контактор» № 14, 15, 16, на котором вы сможете ознакомиться с новыми комплексными решениями. На стенде «Контактора» будут представлены выключатель ВА57-35, воздушный автоматический выключатель Протон GF 25, компактный воздушный автоматический выключатель Протон 16 и другие аппараты серии Кпро.

В рамках деловой части форума также будет проведен семинар регионального директора по продажам Legrand в Поволжье Василия Мартынова на тему: «Комплексные решения Legrand для IT-инфраструктуры: ИБП, СКС, КНС».

Регистрация - по ссылке.