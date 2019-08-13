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Мероприятия

Объединенный стенд Legrand / Контактор на 29-м электротехническом форуме компании ЭТМ

Объединенный стенд Legrand / Контактор на 29-м электротехническом форуме компании ЭТМ

19 августа 2019, 13:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: Legrand, КОНТАКТОР, ФОРУМ ЭТМ
Отрасль: Электротехника 

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АО «Контактор» (бренд Группы Legrand) примет участие в Форуме электротехники и безопасности, который состоится 5 сентября в Самаре в новом логистическом центре компании ЭТМ.

Приглашаем вас посетить объединенный стенд брендов Legrand и «Контактор» № 14, 15, 16, на котором вы сможете ознакомиться с новыми комплексными решениями. На стенде «Контактора» будут представлены выключатель ВА57-35, воздушный автоматический выключатель Протон GF 25, компактный воздушный автоматический выключатель Протон 16 и другие аппараты серии Кпро.

В рамках деловой части форума также будет проведен семинар регионального директора по продажам Legrand в Поволжье Василия Мартынова на тему: «Комплексные решения Legrand для IT-инфраструктуры: ИБП, СКС, КНС».

Регистрация - по ссылке.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Завод Контактор

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