Открыта регистрация на осенний конгресс!

Открыта электронная регистрация на XVII Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий», который пройдет в Санкт-Петербурге в гостинице «Парк Инн Прибалтийская» 21 ноября 2019 года.

Напомним, что после регистрации у каждого будущего участника конгресса появляется шанс стать обладателем памятного подарка от оргкомитета конгресса в рамках поощрительной программы.

По ее условиям подарок получит первый и каждый 50-й зарегистрировавшийся участник конгресса.

Стать участником конгресса и поощрительной программы можно, пройдя по ссылке.

Для справки:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология» пройдет 21 ноября 2019 года в отеле «Park Inn Прибалтийская».

Организаторами форума выступают: Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и КОНСОРЦИУМ ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.

Стать участником мероприятий деловой программы конгресса можно по ссылке.

Постоянные медиа-партнеры мероприятия журналы «Мир Климата» и «Инженерные системы».

Генеральный информационный партнер – агентство «АСН-инфо» - газета «Строительный еженедельник».

Ознакомиться с деловой программой и зарегистрироваться для участия в конгрессе можно на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.