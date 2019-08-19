Ставрополец украл 2,5 километра электропроводов

Житель посёлка Коммунар потихоньку воровал провода и прятал в озере, а затем сдал всю партию в пункт приёма металла. Как сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка, ранее судимый житель посёлка Коммунар Кировского городского округа провернул хитроумную махинацию с электропроводами.

По данным пресс-службы, ранее к правоохранителям обратился представитель местной энергоснабжающей организации. По его словам, неизвестный срезал провод резервной линии электропередачи, обеспечивающей бесперебойную работу предприятий, работающих в посёлке.

Прибывшие на место оперативники выяснили, что к таинственному исчезновению проводов причастен 39-летний ранее судимый местный житель. Он признался, что в течение нескольких месяцев по частям срезал провода подручными средствами, сматывал их и прятал в озере. Чтобы не вызвать подозрений, он дождался, пока электроснабжение в посёлке полностью восстановится, а затем понёс добычу в пункт приёма металла. В общей сложности он украл 2,5 километра проводов. Причинённый им ущерб составил более 82 тысяч рублей.

Незадачливый вор стал фигурантом очередного уголовного дела. Расследование продолжается.

stv24.tv