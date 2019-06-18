Отборный улов новостей
19 августа 2019, 15:48
Рубрика: Производство
Метки: ПОЛИМЕРПЛАСТ
Отрасль: Кабельная промышленность
Команда и фотографии сотрудников завода
Продукция - мелонаполненные пластикаты завода
Смоленский завод-производитель полимерных материалов и пластикатов для кабельного производства завод "Полимерпласт" - обновил свой корпоративный сайт и каталог продукции. Обновленный ресурс доступен на привычном домене polimerpl.ru. Директор по маркетингу компании Дарья Колбец рассказала RusCable.Ru о нововведениях.
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«Полимерпласт» — один из крупнейщих заводов России по производству ПВХ пластиката и других полимерных композиций. Предприятие является одним из стабильных заводов Смоленской области, надежным работодателем и налогоплательщиком.