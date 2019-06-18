Команда и фотографии сотрудников завода Продукция - мелонаполненные пластикаты завода

Смоленский завод-производитель полимерных материалов и пластикатов для кабельного производства завод "Полимерпласт" - обновил свой корпоративный сайт и каталог продукции. Обновленный ресурс доступен на привычном домене polimerpl.ru. Директор по маркетингу компании Дарья Колбец рассказала RusCable.Ru о нововведениях.

Что нового?

Зачем?

Сайт-лицо компании. Мы активно развиваемся и хотим, чтобы сайт это отражал Максимально полная информация онлайн помогает клиентам оперативно найти ответы на свои вопросы и принять решение о покупке. Улучшив UX/UI, мы сделали сайт удобный в навигации и комфортный для использования Мы открыты к диалогу и внимательны к нуждам клиентов, поэтому добавили фото и прямые контакты наших ключевых сотрудников по работе с клиентами

Если вы нашли ошибки в работе сайта или вам что-то очень понравилось и вы не в силах об этом молчать, напишите нам, мы будем рады узнать об этом!

«Полимерпласт» — один из крупнейщих заводов России по производству ПВХ пластиката и других полимерных композиций. Предприятие является одним из стабильных заводов Смоленской области, надежным работодателем и налогоплательщиком.