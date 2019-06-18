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Производство

Завод "Полимерпласт" обновил свой корпоративный сайт

Завод Полимерпласт обновил свой корпоративный сайт

19 августа 2019, 15:48
Рубрика: Производство
Метки: ПОЛИМЕРПЛАСТ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Команда и фотографии сотрудников завода

Команда и фотографии сотрудников завода

Продукция - мелонаполненные пластикаты завода

Продукция - мелонаполненные пластикаты завода

Смоленский завод-производитель полимерных материалов и пластикатов для кабельного производства завод "Полимерпласт" - обновил свой корпоративный сайт и каталог продукции. Обновленный ресурс доступен на привычном домене polimerpl.ru. Директор по маркетингу компании Дарья Колбец рассказала RusCable.Ru о нововведениях. 

Что нового?

  1. Полная подробная информация о выпускаемых марках пластиката
  2. Сертификаты соответствия и технические паспорта можно скачать при просмотре интересующей марки
  3. Добавлены фотографии сотрудников с которыми, возможно, вы уже давно общаетесь, но никогда не встречались.
  4. Открытые вакансии в разделе «О компании»
  5. Раздел «Новости» расскажет о текущей жизни завода
  6. Удобная навигация по разделам сайта
  7. Ребрендинг

Зачем?

  1. Сайт-лицо компании. Мы активно развиваемся и хотим, чтобы сайт это отражал
  2. Максимально полная информация онлайн помогает клиентам оперативно найти ответы на свои вопросы и принять решение о покупке.
  3. Улучшив UX/UI, мы сделали сайт удобный в навигации и комфортный для использования
  4. Мы открыты к диалогу и внимательны к нуждам клиентов, поэтому добавили фото и прямые контакты наших ключевых сотрудников по работе с клиентами 

Если вы нашли ошибки в работе сайта или вам что-то очень понравилось и вы не в силах об этом молчать, напишите нам, мы будем рады узнать об этом!

«Полимерпласт» — один из крупнейщих заводов России по производству ПВХ пластиката и других полимерных композиций. Предприятие является одним из стабильных заводов Смоленской области, надежным работодателем и налогоплательщиком. 

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Полимерхолдинг

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