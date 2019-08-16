"Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" в первом полугодии модернизировали более 700 километров ЛЭП с использованием высокопрочного провода СИП

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию мероприятий по замене на воздушных линиях электропередачи 0,4-10 кВ неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Работы ведутся в рамках программы технического перевооружения и реконструкции.

В первом полугодии энергетики заменили на СИП 735 километров провода, что составляет более 100% от плана. На эти цели направлено 1,358 млрд рублей. В общей сложности в 2019 году этими работами будут охвачены 1 814 километров воздушных ЛЭП. Наибольшие объемы работ будут проведены в филиалах Тверьэнерго, Ярэнерго, Белгородэнерго, Рязаньэнерго, Кировэнерго, Калугаэнерго. Общий объем финансирования составит 4,166 млрд рублей.

По сравнению с обычным проводом, провод СИП обладает гораздо более высокой механической прочностью и долговечностью. Его применение в сетях 0,4-10 кВ позволяет снизить эксплуатационные затраты на обслуживание линии, уменьшить количество несанкционированных подключений к сетям и случаев воровства провода. Кроме того, использование провода СИП позволяет снизить количество обрывов из-за налипания и намерзания снега и льда. Все это в итоге способствует повышению надежности электроснабжения потребителей.

Кроме того, применение самонесущего изолированного провода позволяет снизить количество случаев электротравматизма и улучшает общие эстетические характеристики электрических сетей.