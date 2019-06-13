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Мероприятия

Изменение покупательских сценариев для розничного оффлайн магазина. Система лояльности нового поколения

Изменение покупательских сценариев для розничного оффлайн магазина. Система лояльности нового поколения

20 августа 2019, 14:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: УПРАВЛЕНИЕ МАГАЗИНОМ-2019

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Об этом расскажетоснователь и операционный директор i-Retail, i-Bonus, LeadFactory Кирилл Казанцев на своем мастер-классе на общероссийской практической конференции «Управление магазином-2019», которая пройдет в Москве 11-13 сентября.

О чем пойдет речь на мастер-классе:

  • Как изменяются покупательские сценарии и какие существуют тенденции. Что и как покупают в онлайне и оффлайне. На какие группы делятся покупатели и как адаптировать инструменты продаж под своих целевых покупателей. 
  • Что нужно сделать в первую очередь, чтобы увеличить выручку. Какие есть несложные и полезные инструменты, а также интересные фишки 
  • Как продавать миллениалам и кто такие миллениалы. Какой процент продаж приходится на миллениалов и что именно стимулирует их на совершение покупок. 
  • Как оформить торговую точку для привлечения молодого поколения. 
  • Делать допродажи можно легко и «на автомате». 
  • Как вернуть нерешительного клиента. 
  • Покупка «играючи» - возможность выделиться на фоне других торговых точек. 
  • Система лояльности нового поколения 5G. 

О спикере: Кирилл Казанцев

Основатель и операционный директор i-Retail, i-Bonus, LeadFactory.
Предприниматель с 20-летним стажем, основавший более 15 компаний. 
В 2017 году вместе с супругой основали бизнес-школу Казанцевых. 
2018 год – образовал проект ЛидЗавод, который является партнёром Правительства Москвы и Университета Синергия по обучающим программам для малого и среднего бизнеса. 
2019 – запуск инновационной маркетинговой платформы i-Bonus. 

Конференция «Управление магазином» проходит ежегодно и собирает владельцев и директоров магазинов и розничных сетей малого и среднего формата со всей России и стран СНГ. Три дня. Мастер-классы от ведущих экспертов в области управления продажами в рознице, таких как Тимур Асланов, Альберт Тютин, Инга Орлова, Анна Бочарова, Екатерина Казаринова, Георгий Перельман, Андрей Кулинич, Елена Жданова, Сергей Леонов и др. Разбор свежих кейсов. Прикладные материалы и пошаговые методики.

И очень важная часть конференции: нетворкинг-сессия – специальное мероприятие, цель которого перезнакомить всех участников друг с другом по специальной технологии. Вы не только получите новые знания, но и новых партнеров, новые связи и новых друзей.

Место проведения: Финансовый университет при Правительстве РФ

Адрес: 125993, Москва, Ленинградский проспект, 55 (метро Аэропорт)

Зайдите на сайт конференции и отправьте нам заявку на участие.

#retail_2019

Компания: Управление магазином

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