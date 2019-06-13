Изменение покупательских сценариев для розничного оффлайн магазина. Система лояльности нового поколения

Отборный улов новостей
20 августа 2019, 14:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: УПРАВЛЕНИЕ МАГАЗИНОМ-2019
Об этом расскажетоснователь и операционный директор i-Retail, i-Bonus, LeadFactory Кирилл Казанцев на своем мастер-классе на общероссийской практической конференции «Управление магазином-2019», которая пройдет в Москве 11-13 сентября.
О чем пойдет речь на мастер-классе:
О спикере: Кирилл Казанцев
Основатель и операционный директор i-Retail, i-Bonus, LeadFactory.
Предприниматель с 20-летним стажем, основавший более 15 компаний.
В 2017 году вместе с супругой основали бизнес-школу Казанцевых.
2018 год – образовал проект ЛидЗавод, который является партнёром Правительства Москвы и Университета Синергия по обучающим программам для малого и среднего бизнеса.
2019 – запуск инновационной маркетинговой платформы i-Bonus.
Конференция «Управление магазином» проходит ежегодно и собирает владельцев и директоров магазинов и розничных сетей малого и среднего формата со всей России и стран СНГ. Три дня. Мастер-классы от ведущих экспертов в области управления продажами в рознице, таких как Тимур Асланов, Альберт Тютин, Инга Орлова, Анна Бочарова, Екатерина Казаринова, Георгий Перельман, Андрей Кулинич, Елена Жданова, Сергей Леонов и др. Разбор свежих кейсов. Прикладные материалы и пошаговые методики.
И очень важная часть конференции: нетворкинг-сессия – специальное мероприятие, цель которого перезнакомить всех участников друг с другом по специальной технологии. Вы не только получите новые знания, но и новых партнеров, новые связи и новых друзей.
Место проведения: Финансовый университет при Правительстве РФ
Адрес: 125993, Москва, Ленинградский проспект, 55 (метро Аэропорт)
Зайдите на сайт конференции и отправьте нам заявку на участие.
#retail_2019