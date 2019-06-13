Изменение покупательских сценариев для розничного оффлайн магазина. Система лояльности нового поколения

Об этом расскажетоснователь и операционный директор i-Retail, i-Bonus, LeadFactory Кирилл Казанцев на своем мастер-классе на общероссийской практической конференции «Управление магазином-2019», которая пройдет в Москве 11-13 сентября.

О чем пойдет речь на мастер-классе:

Как изменяются покупательские сценарии и какие существуют тенденции. Что и как покупают в онлайне и оффлайне. На какие группы делятся покупатели и как адаптировать инструменты продаж под своих целевых покупателей.

Что нужно сделать в первую очередь, чтобы увеличить выручку. Какие есть несложные и полезные инструменты, а также интересные фишки

Как продавать миллениалам и кто такие миллениалы. Какой процент продаж приходится на миллениалов и что именно стимулирует их на совершение покупок.

Как оформить торговую точку для привлечения молодого поколения.

Делать допродажи можно легко и «на автомате».

Как вернуть нерешительного клиента.

Покупка «играючи» - возможность выделиться на фоне других торговых точек.

Система лояльности нового поколения 5G.

О спикере: Кирилл Казанцев

Основатель и операционный директор i-Retail, i-Bonus, LeadFactory.

Предприниматель с 20-летним стажем, основавший более 15 компаний.

В 2017 году вместе с супругой основали бизнес-школу Казанцевых.

2018 год – образовал проект ЛидЗавод, который является партнёром Правительства Москвы и Университета Синергия по обучающим программам для малого и среднего бизнеса.

2019 – запуск инновационной маркетинговой платформы i-Bonus.

Конференция «Управление магазином» проходит ежегодно и собирает владельцев и директоров магазинов и розничных сетей малого и среднего формата со всей России и стран СНГ. Три дня. Мастер-классы от ведущих экспертов в области управления продажами в рознице, таких как Тимур Асланов, Альберт Тютин, Инга Орлова, Анна Бочарова, Екатерина Казаринова, Георгий Перельман, Андрей Кулинич, Елена Жданова, Сергей Леонов и др. Разбор свежих кейсов. Прикладные материалы и пошаговые методики.

И очень важная часть конференции: нетворкинг-сессия – специальное мероприятие, цель которого перезнакомить всех участников друг с другом по специальной технологии. Вы не только получите новые знания, но и новых партнеров, новые связи и новых друзей.

Место проведения: Финансовый университет при Правительстве РФ

Адрес: 125993, Москва, Ленинградский проспект, 55 (метро Аэропорт)

Зайдите на сайт конференции и отправьте нам заявку на участие.

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