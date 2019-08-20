Открыта онлайн-регистрация на выставку HI-TECH BUILDING 2019

Реализация проекта «Умный город», которая должна завершиться к 2024 году, объединит все субъекты страны и города с численностью, превышающей 100 тысяч человек. При таком масштабе необходимо внимательное рассмотрение и оценка существующих технологий и разработок, а также всестороннее обсуждение решений и стратегии развития направления, которое включает в себя внедрение цифровых платформ и сервисов в городское управление, ЖКХ, транспорт, туризм. Основная цель – переход к «Умному городу» – затрагивает представителей различных отраслей. Среди них застройщики, девелоперы, интеграторы, ресурсоснабжающие и управляющие компании, поставщики ИТ-технологий. Все они смогут собраться 23-25 октября на международной выставке HI-TECH BUILDING 2019 – единственной в России и странах СНГ профессиональной площадке рынка автоматизации.

Трансформация бизнеса в условиях новой реальности станет основной темой форума «Цифровизация объектов недвижимости в умном городе», который пройдет в рамках объединенной деловой программы выставок HI-TECH BUILDING 2019 и Integrated Systems Russia 2019.

23 октября, в первый день работы выставок, эксперты совместно с Институтом пассивного дома, представителями ассоциаций, производителей и дистрибьюторов строительных материалов, изделий и конструкций обсудят развитие концепции пассивного дома, технологию энергоположительных светопрозрачных конструкций, системные решения и инженерные системы. Все это ждет участников на конференции «Энергоэффективные технологии в строительстве, Passive House».

24 октября пройдет масштабная пленарная сессия с участием Министерства строительства РФ, девелоперских и строительных компаний, производителей оборудования и интеграторов, IT-специалистов, вендоров технологий смарт-учета ресурсов – «Интеллектуальные здания в умном городе». Спикеры вместе с гостями сессии будут выяснять, как цифровизация меняет стратегии развития городов, какие изменения придут на рынок автоматизации зданий и что нужно делать для повышения эффективности внедрения технологических решений.

Новинка деловой программы HI-TECH BUILDING – панельная дискуссия «Инновационные технологии для умных жилых комплексов» – соберет на одной площадке представителей Департамента информационных технологий Москвы, строительных, управляющих и эксплуатационных компаний, системных интеграторов, консалтинговых и аналитических агентств, производителей оборудования для автоматизации зданий. Основными темами станут тренды рынка автоматизации, IT индустрия для строительной отрасли и особенности взаимодействия заказчиков и исполнителей проектов в BIM, предиктивная аналитика и информационное моделирование на этапе планирования. На конкретном примере – Smart квартал Марьино – рассмотрят реализацию умных технологий для жилых кварталов.

Также посетители HI-TECH BUILDING, как новые, так и постоянные, смогут попасть на деловые мероприятия выставки, ставшие традиционными и завоевавшими среди специалистов большую популярность – Форум KNX, Smart Integration Academy и Школа умного дизайна.

О возможностях протокола KNX расскажет модератор Форума – Дмитрий Сасс (представитель KNX-User Club России, СНГ и Балтии, генеральный директор компании Embedded Systems Rus). Специально для гостей мероприятия выступит Casto Canavate (директор по маркетингу европейской Ассоциации KNX). На повестку Форума вынесены такие вопросы, как KNX Secure для умного дома и строительных решений, управление освещением по протоколу DALI, автоматизированные системы управления зданиями в формате IoT, тенденции рынка автоматизации зданий, тренды в области безопасности, устройства управления KNX DALI, решения KNX для коммерческих объектов, KNX решения для HVAC, сравнение KNX и других протоколов, облачный мониторинг локальных сетей как эффективный инструмент обслуживания объектов.

Николай Русанов (генеральный директор ИОТ Системы) будет модерировать Smart Integration Academy – мероприятие для тех, кто хочет быть в курсе последних трендов на рынке домашних инсталляций, расширить свои услуги и сферу деятельности и получить самые актуальные новости отрасли. Внедрение IoT технологий в жилые комплексы и бизнес-центры, интеграция систем автоматизации с бизнес-приложениями, умные технологии в сфере ЖКХ, возможности управления через голосовые помощники, преимущества профессиональной инсталляции умных систем, международный опыт применения систем автоматизации – это и многое другое станет главными темами дня на Smart Integration Academy.

Завершится деловая программа выставки Школой умного дизайна. Модератор Светлана Котлукова (генеральный директор коммуникационного агентства «АрхДиалог») вместе с участниками рассмотрит презентации известных российских и зарубежных дизайнеров, архитекторов, девелоперов, интеграторов и примеры реализованных проектов с целью создания эффективного взаимодействия и диалога среди представителей творческой среды и инсталляторов. Для тех, кто желает увидеть технологии в действии, будет организован специальный тур по стендам экспонентов.

В этом году выставочная часть объединит производителей и дистрибьютеров в таких секторах, как системы автоматизации и диспетчеризации, системы управления «умный дом», интегрированные системы безопасности, энергоснабжение и энергораспределение, электроустановочные изделия и системы управления, системы управления освещением, климатические системы, IT, управление зданиями, системы управления «умный город», Passive House, системы отопления и водоснабжения.

HI-TECH BUILDING – единственная в России и странах СНГ выставка, демонстрирующая мировые и российские достижения в области автоматизации объектов коммерческой и жилой недвижимости. Из года в год выставка подтверждает свой статус главной профессиональной площадки для производителей, интеграторов, дистрибьютеров и заказчиков. HI-TECH BUILDING 2019 пройдет 23-25 октября в ЦВК «Экспоцентр» (павильон «Форум») в 18-й раз.

Зарегистрироваться на посещение выставки можно заранее на сайте www.hitechbuilding.ru

Прямая ссылка на регистрацию https://www.eventbank.ru/event/219/register/

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