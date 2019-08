Открыта онлайн-регистрация на выставку Integrated Systems Russia 2019

Главное событие в области аудиовизуальных и информационно-коммуникационных технологий, международная выставка Integrated Systems Russia 2019, в новом деловом сезоне начнет осваивать нишу цифровой трансформации – главный тренд практически всех бизнес-направлений и одна из приоритетных задач государственной политики. Актуальные вопросы, связанные с интеграцией информационных решений и аудиовизуальных технологий в различные виды экономической деятельности, найдут отражение в сетке мероприятий выставки. Впервые в истории Integrated Systems Russia пройдет трехдневный Форум «Цифровая трансформация объектов культуры и образования», который объединит сразу три конференции – «Театр в цифровую эпоху», «Цифровой музей» и «Цифровая трансформация образования». Здесь представители объектов культурного наследия встретятся с интеграторами цифрового оборудования и решений, чтобы обсудить краеугольные камни создания современных площадок.

На конференции «Театр в цифровую эпоху» будут затронуты вопросы организации онлайн-трансляций и привлечения зрителей, задачи и реализация федерального проекта «Цифровая культура», поиск потенциальных партнеров театров в процессе создания и продвижения цифровых сервисов, виртуальные концертные залы. Также приглашенные эксперты из ведущих российских театров поговорят о включении аудиовизуальных технологий в сценическое действие, проектировании акустической системы с учетом архитектурных особенностей зала, сотрудничестве с поставщиками мультимедиа услуг.

Конференция «Цифровой музей», ежегодно получающая положительные отзывы от специалистов музейного дела, в этот раз пройдет с целью обсуждения новых форматов взаимодействия выставочных площадок и инновационных технологий. В круге вопросов: интеграция музея в цифровую среду города/региона, современные каналы коммуникации и технологии как важный ресурс для интерпретации природного наследия музейными средствами. Модератором по сложившейся традиции выступит В.В. Определенов, (ГМИИ им. А. С. Пушкина). В конференции примут участие руководители и специалисты российских музеев, члены Исполнительного комитета ИКОМ и эксперты, заинтересованные в сохранении, актуализации и трансляции культурного наследия.

Завершать Форум будет конференция «Цифровая трансформация образования», посвященная модернизации системы образования и профессиональной подготовке. Педагоги, предприниматели, руководители учреждений общего, высшего и дополнительного образования проанализируют новые образовательные технологии, передовые инфраструктурные и интеллектуальные решения, опыт внедрения инноваций в школах и университетах. В рамках нескольких панельных дискуссий эксперты обратят внимание участников на такие вопросы, как векторы развития цифровой трансформации образования, развитие инструментария цифрового педагога, создание цифрового пространства школы.

Особенности внедрения и применения технологий в ритейле отдельно обсудят на конференции «Digital Signage и DooH как эффективный канал привлечения покупателей». Отличительная черта конференции заключается в том, что она является одним из немногих мероприятий, на котором можно ознакомиться с новыми решениями в индустрии Digital Signage, перенять опыт коллег, обсудить реализованные проекты и узнать актуальную информацию о трендах и тенденциях развития рынка.

Также гости Integrated Systems Russia 2019 смогут посетить обучающий курс по протоколу DANTE от компании Audinate. Проведет курс сертифицированный тренер Павел Шемякин.

Все конференции сопровождаются технологическими турами для специалистов по экспозиционной площадке выставки. На стендах компании продемонстрируют оборудование, комплексные АВ и ИТ решения для различных секторов экономики и действующие инсталляции, отражающие сценарии работы реальных объектов. В состав экспонентов войдут Aet Displays, AV Stumpfl, Beijing Dongfang Jiurui Technology Co., BENQ, Changchun Cedar Electronics Technology Co., Digital Fruits, Digital Projection, Dongguan Newhuaisen Technology Co., Escort Group, Extron Electronics, Mixart™ Distribution, Shenzhen Shixin Display Technology, Брюллов Консалтинг, Вое Russia, Пульты Атлант, Сонорусс, Тегратек-Дистрибьюшн, Хай-Тек Медиа и другие.

Среди отдельных тематических экспозиций стоит отметить: Digital Signage, Pro Audio и новую Custom Install Acoustics.

Integrated Systems Russia уже в течение тринадцати лет продолжает традиции своего европейского аналога Integrated Systems Europe, собирая на одной площадке топовые мировые бренды в области профессионального аудио, видео и системной интеграции. В 2019 году выставка пройдет с 23 по 25 октября в ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум».

Следить за обновлениями и бесплатно зарегистрироваться на посещение выставки можно на официальном сайте мероприятия: www.isrussia.ru

Прямая ссылка на регистрацию https://www.eventbank.ru/event/217/register/

