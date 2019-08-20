Сибантрацит начал строительные работы по проекту второго Северомуйского тоннеля

Группа "Сибантрацит" начала работы в рамках проекта второго Северомуйского тоннеля на БАМе, сообщается на официальном сайте проекта.

"Первая группа строителей второго Северомуйского тоннеля в составе 100 человек прибыла на объект. Они начали создание вахтового городка, включающего общежития, административно-бытовой комплекс и другое. До конца года новые строители БАМа займутся возведением завода железобетонной тоннельной обделки, непосредственно проходка тоннеля начнется в 2020 году", - говорится в сообщении.

Строительство тоннеля будет вестись с двух сторон. В настоящее время работы начали со стороны Восточного портала действующего тоннеля, работы на Западном портале начнутся в начале следующего года.

Второй Северомуйский тоннель станет одним из самых протяженных в России, его длина составит около 15,5 км. Он позволит увеличить пропускную способность на этом участке БАМа с 16 млн до 100 млн тонн грузов в год.

Проектом строительства второго Северомуйского тоннеля управляет УК "Востокуголь". Ожидается, что строительство займет пять лет, инвестиции не превысят 60 млрд рублей. Генеральным проектировщиком тоннеля выбрано белорусское ОАО "Минскметропроект".

В группу "Сибантрацит" входят АО "Сибирский антрацит" и ООО "Разрез Восточный", которые добывают антрацит сверхвысокого качества в Новосибирской области, а также крупный производитель угля в Кемеровской области - ООО "Разрез Кийзасский".

Группа "Сибантрацит" и ООО "УК Востокуголь" - проекты группы Alltech Дмитрия Босова.

Interfax