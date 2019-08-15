Уфимское предприятие ОДК проводит опытную эксплуатацию модернизированного двигателя АЛ-31СТ

«ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» Объединенной двигателестроительной корпорации проводит опытно-промышленную эксплуатацию модернизированного газотурбинного привода для газоперекачивающих агрегатов АЛ-31СТ, оснащенного компрессором низкого давления (КНД) с регулируемым входным направляющим аппаратом (РВНА). Испытания идут на объекте ООО «Газпром трансгаз Уфа» – дочернем предприятии «Газпрома». Двигатель уже прошел наработку в 500 часов.

Регулируемый входной направляющий аппарат КНД позволяет расширить запас газодинамической устойчивости двигателя. Следующим шагом после достижения двигателем наработки 1500 часов должна стать передача АЛ-31СТ с РВНА в промышленную эксплуатацию.

Модернизация АЛ-31СТ прошла в рамках мероприятий по повышению эксплуатационной надежности и экологичности данного газотурбинного привода. В 2018 году на ОДК-УМПО по данной программе выполнен ряд масштабных работ: проведены испытания и отладка опытного образца блока топливных клапанов, усовершенствованных рабочих лопаток турбины высокого давления. Эти узлы уже включены в конструкторскую документацию. Изделия АЛ-31СТ, поступающие в объединение на ремонт, оснащаются новыми узлами.

Сегодня парк газоперекачивающих двигателей производства ОДК-УМПО, находящихся в эксплуатации «Газпрома», насчитывает 75 изделий.

Промышленный двигатель АЛ-31СТ был разработан в ОКБ им. А. Люльки, филиале ОДК-УМПО, на базе серийного турбореактивного двигателя АЛ-31Ф. Он устанавливается на самолеты семейства Су-27. АЛ-31СТ – один из наиболее востребованных по мощности двигателей (16 МВт) и предназначен для использования на газоперекачивающих станциях. Один привод АЛ-31СТ может перекачивать до 36 млн кубометров газа в сутки и обеспечивать топливом до 2,5 тыс. домов в год.