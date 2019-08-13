40 крупных подстанций подготовили к зиме тихорецкие энергетики

Для безаварийного прохождения осенне-зимнего периода специалисты Тихорецких электрических сетей (филиала компании «Россети Кубань») провели ремонт 40 высоковольтных подстанций в Тихорецком, Павловском, Новопокровском, Белоглинском и Крыловском районах края. Затраты на ремонт подстанционного оборудования превысили 8 млн рублей.

Энергетики провели капитальный ремонт семи высоковольтных подстанций: «Мясокомбинат» и «Парковая» на территории города Тихорецка и Тихорецкого района, подстанций «Хладобойня» и «Сосыка» в Павловском районе, «Первомайская» и «Ильинская» в Новопокровском районе, «Новосергиевская» в Крыловском районе.

Помимо капитальных работ, также проведен ремонт и техническое обслуживание свыше 500 единиц подстанционного оборудования, в том числе трансформаторов, выключателей, разъединителей и других элементов, произведена очистка и замена трансформаторного масла.

Одновременно специалисты Тихорецких электрических сетей провели профилактическое восстановление устройств релейной защиты и автоматики, а также с помощью передвижной лаборатории выполнили техническую диагностику и испытания оборудования подстанций до и после ремонта.