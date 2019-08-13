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Модернизация

40 крупных подстанций подготовили к зиме тихорецкие энергетики

40 крупных подстанций подготовили к зиме тихорецкие энергетики

21 августа 2019, 14:40
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Для безаварийного прохождения осенне-зимнего периода специалисты Тихорецких электрических сетей (филиала компании «Россети Кубань») провели ремонт 40 высоковольтных подстанций в Тихорецком, Павловском, Новопокровском, Белоглинском и Крыловском районах края. Затраты на ремонт подстанционного оборудования превысили 8 млн рублей.

Энергетики провели капитальный ремонт семи высоковольтных подстанций: «Мясокомбинат» и «Парковая» на территории города Тихорецка и Тихорецкого района, подстанций «Хладобойня» и «Сосыка» в Павловском районе, «Первомайская» и «Ильинская» в Новопокровском районе, «Новосергиевская» в Крыловском районе.

Помимо капитальных работ, также проведен ремонт и техническое обслуживание свыше 500 единиц подстанционного оборудования, в том числе трансформаторов, выключателей, разъединителей и других элементов, произведена очистка и замена трансформаторного масла.

Одновременно специалисты Тихорецких электрических сетей провели профилактическое восстановление устройств релейной защиты и автоматики, а также с помощью передвижной лаборатории выполнили техническую диагностику и испытания оборудования подстанций до и после ремонта.

– На сегодняшний день ремонт подстанционного оборудования выполнен на 89 процентов. Всего в рамках ремонтной программы этого года будет отремонтировано 45 подстанций. Наша задача − подготовить энергооборудование к предстоящему осенне-зимнему периоду и обеспечить надежное электроснабжение жителям, труженикам сельских населенных пунктов Кубани, а также сельскохозяйственным предприятиям, − отметил директор Тихорецкого филиала «Россети Кубань» Валерий Гондарь. – Мы прилагаем все усилия, все знания и опыт, чтобы выполнить эту работу максимально качественно и быстро.

Компания: Россети Кубань

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