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Производство

Бокс для защиты кабельного соединения IP44 IEK®: простой снаружи, незаменимый в быту

Бокс для защиты кабельного соединения IP44 IEK®: простой снаружи, незаменимый в быту

21 августа 2019, 15:00
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Бокс для защиты кабельного соединения IP44 IEK® предназначен для надежной защиты и фиксации кабельного соединения «вилка-розетка» при строительных, монтажных, садовых работах. Высокая степень защиты IP44 препятствует попаданию влаги и пыли.

Преимущества бокса для защиты кабельного соединения IP44 IEK®

  • Яркий цвет корпуса хорошо заметен на газонах, строительных площадках, в затемненных местах.
  • Удобство и простота монтажа.
  • Степень защиты IP44.
  • Компактный размер изделия.

Особенности конструкции бокса для защиты кабельного соединения IP44 IEK®

  • Буртик по контуру обеспечивает дополнительную герметичность корпуса.
  • Два эластичных сальника под разные виды сечения кабеля.
  • Соединение «розетка-вилка» фиксируется к ребрам жёсткости внутри корпуса, что препятствует разрыву кабельного соединения.
  • Подвес в комплекте для крепления во время проведения работ.

Технические характеристики бокса для защиты кабельного соединения IP44 IEK®

  • Материал корпуса: АБС-пластик.
  • Тип монтажа: открытый.
  • Цвет корпуса: желтый.
  • Степень защиты: IP44.

Компания: Группа компаний IEK

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