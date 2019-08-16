Бокс для защиты кабельного соединения IP44 IEK®: простой снаружи, незаменимый в быту

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21 августа 2019, 15:00
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Бокс для защиты кабельного соединения IP44 IEK® предназначен для надежной защиты и фиксации кабельного соединения «вилка-розетка» при строительных, монтажных, садовых работах. Высокая степень защиты IP44 препятствует попаданию влаги и пыли.
Преимущества бокса для защиты кабельного соединения IP44 IEK®
Особенности конструкции бокса для защиты кабельного соединения IP44 IEK®
Технические характеристики бокса для защиты кабельного соединения IP44 IEK®