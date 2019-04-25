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Модернизация

Энергетики обновили почти 500 км воздушных линий в Московской области

Энергетики обновили почти 500 км воздушных линий в Московской области

21 августа 2019, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Один из важнейших показателей в работе крупных электросетевых компаний Московской области - «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» - безаварийность электрических сетей. Она напрямую зависит от надлежащего состояния электрооборудования. В этом году в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок в 2019/20 гг. особый акцент сделан на замене выключателей, изоляции, грозотроса и интенсивной замене устаревших «голых» проводов на самонесущие изолированные в распределительной сети.

С начала 2019 года в Московской области заменено 486 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Применение СИП позволит снизить показатели аварийности и сократить время проведения аварийно-восстановительных работ в случае технологического нарушения. СИП более устойчив к повреждениям, в том числе по причине неблагоприятных погодных условий.

Именно поэтому так важно было полностью обновить линии к зиме. Даже при падении дерева на линию электропередачи, изолированный провод не рвется и продолжает проводить электроэнергию в дома жителей и на предприятия. Самонесущему изолированному проводу не страшны ни снег, ни ледяной дождь, ни резкие перепады температур.

Компания: АО "Мособлэнерго"

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