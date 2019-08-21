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Инвестиции (проекты)

Главгосэкспертиза одобрила проект новой станции метро в Новосибирске

Главгосэкспертиза одобрила проект новой станции метро в Новосибирске

21 августа 2019, 13:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства новой станции метро «Спортивная» вблизи будущей ледовой арены в Новосибирске. «Все выданные ранее замечания по технической и сметной части в проекте учтены»,— сообщил глава города Анатолий Локоть на своих страницах в соцсетях.

По словам мэра Новосибирска, на данный момент проведены подготовительные работы на строительной площадке: демонтировали постройки, срезали и выровняли грунт, выполнили планировку, завезли 800 тонн песка и провели временное электроснабжение.

«Город готов начать строительство новой станции метрополитена. Запустить ее работу планируем в 2022 году»,— сказал Анатолий Локоть.

Станция метро «Спортивная» разместится рядом с новой ледовой арены, которую построят к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Общий объем инвестиций в строительство ледовой арены, рассчитанной на 10,5 тыс. зрителей, составит около 6,7 млрд руб. Приступить к активной фазе строительства «Спортивной» планировалось в первой половине 2019 года, говорил в мае глава города, однако Главгосэкспертиза не одобрила проект объекта.

Коммерсантъ

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