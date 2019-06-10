Китайский завод HANDING примет участие в Международной выставке кабельной промышленности China International Wire&Cable Industry Exhibition

Китайский завод-производитель HANDING примет участие в Международной выставке кабельной промышленности China International Wire&Cable Industry Exhibition, которая будет проходить с 3 по 5 сентября 2019 года в выставочном комплексе Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) в Шанхае.

В этом году площадь WireShow составляет 25 000 кв. метров и охватывает два павильона N1 и N2. В выставке примут участие более 400 экспонентов.

Приглашаем посетить стенд компании HANDING N1 №D03, где вы сможете получить профессиональную техническую консультацию и рекомендации специалистов по подбору оборудования для производства и обработки кабеля и провода.

HANDING предлагает современные и инновационные решения для кабельного производства:

экструзионные линии,

крутильные машины,

ленто-обмоточное оборудование,

упаковочное оборудование,

дополнительное оборудование и расходные материалы.

Машиностроительное предприятие HANDING (Jiangsu Handing Machinery Co., Ltd.), основанное в 2002 году, сегодня является одним из ведущих китайских производителей оборудования для кабельной промышленности. Завод расположен в Чанчжоу, провинция Цзянсу (Changzhou, Jiangsu Province), КНР, и занимает площадь свыше 1600 кв. м. Штат компании составляет более 100 человек.

Производственная мощность: 155 производственных линий в год.

Объем экспортных поставок: 65 производственных линий в год.

Завод имеет более 50 национальных патентов, включая патенты на собственные разработки.

Более 4 500 предприятий кабельной отрасли КНР используют оборудование HANDING.

HANDING успешно поставляет свою продукцию в Россию, Узбекистан, США, Австралию, Германию, Израиль, Турцию, Индию, Бразилию, Вьетнам, Иран, Японию, Таиланд и другие страны.

В России и СНГ официальным партнером завода HANDING является группа компаний SCS Group.

Основываясь на пожеланиях и технических требованиях заказчика, мы предоставляем наилучшие современные решения и предлагаем высокоточные сложные автоматизированные линии для производства кабельной продукции.

Номер стенда HANDING на WireShow 2019 – N1D03. До встречи в Шанхае!

Вы можете зарегистрироваться на выставку и пригласить своих коллег и партнеров. Пройти процедуру предварительной регистрации можно на официальном сайте выставки: http://reg.wireshow.com/visitor/en/register.aspx

Если вы хотите посетить выставку WireShow 2019 или заинтересованы в сотрудничестве с HANDING, напишите или позвоните нам. Будем рады помочь.

Контактное лицо:

Делейчук Дмитрий Сергеевич – руководитель поставок продукции HANDING в Россию и СНГ, руководитель направления SCS Export группы компаний SCS Group

Телефоны:

Китай: +86 400-664-2203 доб. 1701

Россия: 8-800-555-46-53 доб. 1701

E-mail: d.deleychuk@scsg.ru

Сайт SCS Group: www.scsg.ru

Сайт завода HANDING: www.handingmachinery.com

