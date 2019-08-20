С начала года энергетики "Владимирэнерго" отремонтировали более 2 700 км ЛЭП

В энергокомпании «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за 7 месяцев 2019 года. Ежегодный плановый ремонт электросетевого оборудования направлен на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей, в том числе в отопительный период.

За семь месяцев текущего года в районах Владимирской области энергетики отремонтировали более 2 711 километров воздушных линий (ВЛ) электропередачи всех классов напряжений и 466 комплектных трансформаторных подстанции (ТП) 6-10/0,4 кВ. Также специалисты филиала выполнили комплексный ремонт 10 подстанций (ПС) 110 кВ: «Вашутино», «Гусь», «Добрятино», «Заозёрная», «Кварц», «Легково», «Муром», «Новоалександрово», «Ново-Мезиново», «Уршель» и 6 подстанций 35 кВ «Анопино», «Годуново», «Демидово», «Дубки», «Золотково», «Курлово». Всего было заменено 250 опорно-стрежневых изоляторов, отремонтировано 175 выключателей и 190 разъединителей.

Выполненные работы позволили повысить надёжность электроснабжения более 32 тыс. человек в сельских населённых пунктах, ряда объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов, а также промышленных предприятий, среди которых крупные стекольные производства в Гусь-Хрустальном районе.

Напомним, реализация мероприятий ремонтной программы позволяет подготовить электросетевой комплекс региона к надежному функционированию оборудования в период нестабильных погодных условий, низких температур и обеспечить надежное электроснабжение потребителей.