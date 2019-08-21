В Озерске строят большую ледовую арену

Сегодня, 21 августа, Алексей Текслер с рабочим визитом отправился в закрытые города Челябинской области. Сначала глава региона ознакомился с проблемами Снежинска, а затем отправился в Озерск.

Выехав из Снежинска в Озерск, глава региона проехал по Каслинскому шоссе, что стало очередным «разворотом Текслера». Автодорога оказалась сильно изношенной. Хотя на ремонт шоссе из областного бюджета были выделены средства, но никакого результата глава области не увидел.

По прибытию в Озерск была проведена торжественная закладка первого камня в фундамент новой ледовой арены, строительство которой финансирует ЧТПЗ. Площадь будущей арены составит 10000 квадратов. На её строительство выделено полмиллиарда рублей инвестиций, а сами работы планируют завершить уже в 2021 году.

Заниматься на хоккейном корте смогут 600 детей. Зрительных мест хватит на 400 человек. Также на территории арены организуют открытый каток, зал хореографии, открытые волейбольные площадки, а также площадки для мини-футбола и парковку.

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