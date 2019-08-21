В Росатоме запущен в опытную эксплуатацию первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер

Первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер, созданный специалистами Росатома, запущен в опытную эксплуатацию на площадке ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Новоуральск, Свердловская обл.). Это результат совместной работы АО «УЭХК», ООО «НПО «Центротех», АО «НПО «ЦНИИТМАШ» и еще нескольких предприятий и научных институтов Госкорпорации «Росатом», усилия которых объединил отраслевой интегратор - ООО «Русатом — Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ»).

По сравнению с однолазерной производительность двухлазерной системы увеличена на 60%. Печать одного изделия занимает меньше времени, а за счет возможности одновременного использования двух лазеров, установка позволяет применять один из них для различных технологических приемов, которые улучшат характеристики материалов.

Принципиальное отличие разработки от уже существующих на рынке принтеров – он полипорошковый. Уникальная система регенерации порошков позволит параллельно с процессом печати разделять два типа порошков, отличающихся по фракционному составу, возвращая регенерированный порошок обратно в установку печати. Это существенно снижает расход порошков и, как следствие, себестоимость изделий.

В настоящее время ООО «РусАТ» направил в НПО «Центротех» более двадцати заявок на изготовление изделий по технологии лазерного сплавления, в частности - печать стандартных образцов из никелевого сплава. По внутреннему заказу – ведется отработка технологии печати фланца электрохимического генератора.

Кроме того, по заказу ООО «РусАТ» началось сборочное производство 3D-принтеров на площадке НПО «Центротех». Первые устройства планируется разместить в Москве, в Центре аддитивных технологий Госкорпорации «Росатом» до конца 2019 года.

Пресс-служба ООО «НПО «Центротех»