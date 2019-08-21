Энергетическая, водная и продовольственная безопасности на грани

Растущее население планеты, урбанизация и экономический рост являются ключевыми факторами увеличивающегося спроса на энергию, воду и продукты питания. Все три ресурса неразрывно связаны между собой и требуют комплексного подхода в решении проблем обеспечения их доступности и безопасности. По мнению экспертов, синергия политических и технологических решений, а также международное сотрудничество в этих вопросах помогут найти ответ на эти вызовы. Какие именно шаги способны решить проблему нехватки энергетических, водных и пищевых ресурсов – ответят спикеры сессии «Энергия, вода, пища: экосистема на грани», которая состоится 11 сентября в рамках Всемирного энергетического конгресса (Абу-Даби, ОАЭ).

По данным ООН, в мире около 1,5 миллиона человек не имеют доступа к электричеству. Энергетическая бедность во многих регионах является главным препятствием для сокращения масштабов голода. При этом примерно у двух миллиона человек во всем мире нет адекватного доступа к чистой питьевой воде. Дефицит этого ресурса или его плохое качество отрицательно сказываются на продовольственной безопасности. Более того, значительные объемы воды необходимы практически для всех процессов выработки энергии. Наряду с этим, водное хозяйство нуждается в электричестве – для получения, очистки и передачи воды. Таким образом, вопросы доступности продовольствия, наличия воды и обеспечения энергией неразрывно связаны друг с другом, и их связь должна быть устойчивой и безопасной для гарантии стабильного развития человечества.

Климатический кризис только усиливает неопределённую обстановку, складывающуюся вокруг роста спроса на продовольствие, энергоносители и водоснабжение – считает один из спикеров сессии – Рае Квон Чунг, Председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», член МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году.

«Мы застряли в порочном круге. На сельское хозяйство и землепользование приходится около трети глобальных выбросов парниковых газов. С другой стороны, экстремальные погодные условия, такие как периоды сильной жары, наводнения, засухи, подрывают системы водоснабжение одной четвертой части населения мира. К 2050 году население Земли достигнет 10 миллиардов человек, что станет еще одним критическим фактором. Уже сейчас системы производства энергии, а также продовольственного и водоснабжения должны быть пересмотрены. И при этом эта трансформация должна сопровождаться борьбой с климатическими изменениями», - убежден эксперт.

Отметим, что выступление Рае Квон Чунга в сессии «Энергия, вода, пища: экосистема на грани» состоится в рамках официальной программы участия ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия» в 24-м Всемирном энергетическом конгрессе. Помимо выступления экспертов «Глобальной энергии» в деловой программе форума, ассоциация является организатором собственной сессии «Миссия выполнима: «Глобальная энергия» как драйвер устойчивого развития для всех», а также представит участникам конгресса яркий и динамичный стенд.