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Производство

"Иркутсккабель" нарастит производство силовых, контрольных и монтажных кабелей

Иркутсккабель нарастит производство силовых, контрольных и монтажных кабелей

22 августа 2019, 16:00
Рубрика: Производство
Метки: ИРКУТСККАБЕЛЬ, УНКОМТЕХ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Компания «Иркутсккабель» завершила монтаж и запустила в работу две новые производственные линии, сообщается на сайте реализатора продукции завода — компании ТД «Ункомтех». Оборудование предназначено для наложения ленточной или проволочной брони, медных или алюминиевых лент экрана, разделительных лент.

Запуск в работу данных машин позволит увеличить выпуск силовых, контрольных и монтажных кабелей сложных конструкций, а также выпуск силовых и контрольных кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой резины, кабелей судовых, кабелей гибких для не стационарной прокладки, кабелей для фотогальванических систем.

«Иркутсккабель» входит в пятёрку крупнейших кабельных заводов России. Продукция предназначена для большинства отраслей хозяйства: энергетики, нефте- и газодобывающей отрасли, оборонного комплекса, транспорта, машиностроения, строительной индустрии и сельской промышленности. Сбытовая сеть производителя построена на основе территориально-отраслевого принципа. Продажа кабельно-проводниковой продукции осуществляется через ТД «Ункомтех».

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "ТД "Ункомтех"

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