"Иркутсккабель" нарастит производство силовых, контрольных и монтажных кабелей

Компания «Иркутсккабель» завершила монтаж и запустила в работу две новые производственные линии, сообщается на сайте реализатора продукции завода — компании ТД «Ункомтех». Оборудование предназначено для наложения ленточной или проволочной брони, медных или алюминиевых лент экрана, разделительных лент.

Запуск в работу данных машин позволит увеличить выпуск силовых, контрольных и монтажных кабелей сложных конструкций, а также выпуск силовых и контрольных кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой резины, кабелей судовых, кабелей гибких для не стационарной прокладки, кабелей для фотогальванических систем.

«Иркутсккабель» входит в пятёрку крупнейших кабельных заводов России. Продукция предназначена для большинства отраслей хозяйства: энергетики, нефте- и газодобывающей отрасли, оборонного комплекса, транспорта, машиностроения, строительной индустрии и сельской промышленности. Сбытовая сеть производителя построена на основе территориально-отраслевого принципа. Продажа кабельно-проводниковой продукции осуществляется через ТД «Ункомтех».