Корпорация МСП поддержит восемь бизнес-проектов в Челябинской области

Восемь челябинских компаний получат государственную кредитно-гарантийную поддержку на развитие своих проектов, сообщил в пятницу журналистам гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман по итогам рабочей поездки в Челябинск.

"Это были восемь проектов на сумму 1 млрд 140 млн рублей [общих инвестиций в проекты], которые создают 270 дополнительных рабочих мест. Мы будем предоставлять как кредитные ресурсы вместе с гарантиями, так и лизинговую поддержку через нашу региональную лизинговую компанию", - сказал Браверман. Он отметил, что среди проектов есть как социально-ориентированные, так и высокотехнологичные.

Речь идет о Южноуральском заводе стеклянной тары, производителе бутилированной воды "Уральский родник", заводе по производству спецтехники "СпецАгрегат", "Заводе промышленного оборудования", проекте компании "Орто-Мед" по строительству детского реабилитационного центра, научно-производственном объединении "МеталлЭнерго" и компании "Композит групп Челябинск".

В общей сложности малые и средние предприятия Челябинской области получили кредитно-гарантийную поддержку от Корпорации МСП на 7,2 млрд рублей, что позволило им привлечь 15,9 млрд рублей, отмечается в материалах Корпорации.

ТАСС