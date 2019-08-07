Лучший арт-объект художников России - трансформаторная подстанция "Сетевой компании"

Очередное подтверждение тому, что ОАО «Сетевая компания» социально –ориентированный холдинг, получено 18 августа на первом фестивале искусств и творческих коллабораций «Двор Unity Fest».

Организаторы проекта, изучив инфраструктуру дворовой территории и отзывы местных жителей выявили очевидную актуальность для местного сообщества облагораживания здания трансформаторной подстанции: даже в ходе обсуждения было отмечено отрицательное влияние постсоветского дизайна, надписей на стенах на общую атмосферу двора и, соответственно, на культурный уровень проживающих в нём детей.

Основу проекта «Двор Unity Fest» составила художественная композиция, одновременно наносимая на здание трансформаторной подстанции командами разных художников из разных городов, на фоне активной работы фестивальной площадки. Финальные эскизы с деталями и персонажами разрабатываются собранной командой художников из разных городов. Тематика художественной композиции: единение человека с природой и друг другом через совместное проживание одного момента.

Основатель и идейный вдохновитель проекта Искандер Вахитов, искренне поблагодарил руководство ОАО «Сетевая компания» и прокомментировал происходящее:

«Идея проведения мероприятия в формате «ДВОР Unit Fest» возникла из личной истории: в своём дворе детства, в спальном районе Казани, мы обратили внимание на проблему благоустройства и низкую эстетику оформления здания ТП , которое выделялось на фоне недавно проведённого ремонта дорожных покрытий и обновления детской площадки. Организаторы искренне благодарны ОАО «Сетевая компания» за предоставление возможности сделать из ТП арт-объект и, важный факт: пошли нам навстречу, подготовили основу- нанеся слой штукатурки на стены»

С самого утра, известные уличные художники Рустам QBic (Рустам Кубик)-Казань , Kislow (Алексей Кислов)-Севастополь, Никита Nomerz ( Никита Номерц )- Нижний Новгород , Дамир Бозик -Казань режиме реального времени работают над художественными композициями во дворе дома Голубятникова,30 в Казани. Работы продлились до позднего вечера под самый занавес праздника. Градус позитивного восприятия проекта жителями двух домов можно измерить по засыпанным снимками внешней трансформации ТП в соцсетях. Еще никогда энергообъект такого уровня в городе не становился «звездой» Интернета не по своим основным обязанностям.

Во время всего мероприятия здесь дежурила бригада Северного РЭС КЭС, энергетики наблюдали за происходящим не из праздного любопытства. Вот что об этом говорит начальник Северного РЭС КЭС Раис Халиков :