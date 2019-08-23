Началась транспортировка плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" из Мурманска в Певек

ПАТЭС "Академик Ломоносов" © Лев Федосеев/ТАСС Центральный пункт управления ПАТЭС "Академик Ломоносов" © Лев Федосеев/ТАСС Машинный зал ПАТЭС "Академик Ломоносов" © Лев Федосеев/ТАСС

23 августа в Мурманске состоялась торжественная церемония отправки уникального и не имеющего аналога в мире атомного плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» к месту его постоянного базирования – город Певек Чукотского автономного округа, где он станет полноценным энергетическим объектом в составе плавучей атомной теплоэлектростанции. Команду к началу буксировки плавэнергоблока «Академик Ломоносов» из Мурманска дал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Плавучий энергоблок (ПЭБ) с помощью буксиров преодолеет расстояние более 4700 км, прежде чем встать у берега на своей постоянной точке базирования – в городе Певек Чукотского автономного округа. Там энергоблок после подключения к энергосетям будет эксплуатироваться в составе плавучей атомной теплоэлектростанции, снабжая электричеством город Певек и Чукотский автономной округ, в том числе замещая мощности Билибинской АЭС, которая будет окончательно остановлена в начале следующего десятилетия.

«Плавучий энергоблок укомплектован персоналом в требуемом количестве для обеспечения поддержания в безопасном состоянии реакторных установок на всем пути транспортировки и обеспечения правил судоходства в открытой акватории. Необходимые документы оформлены в установленном порядке и переданы капитану порта Мурманска. Получено разрешение капитана порта Мурманска на выход в открытую акваторию. Незадействованное оборудование плавучего энергоблока законсервировано и переведено в состояние готовности к транспортировке», - отметил в докладе перед руководством Госкорпорации «Росатом» директор Дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») Виталий Трутнев.

Кроме того, эксплуатирующей организации – концерну «Росэнергоатом» - на церемонии был вручен сертификата от «Книги рекордов России», подтверждающий статус плавучей АЭС «Академик Ломоносов» как самой северной атомной станции России.

После введения в эксплуатацию ПАТЭС станет самой северной атомной станцией не только в России, но и в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС. Кроме того, после ее ввода количество атомных станций в России увеличится с десяти до одиннадцати. В перспективе она должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла - Чаунскую ТЭЦ в г. Певеке и Билибинскую АЭС в г. Билибино. Размещение ПАТЭС в г. Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, она станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути, обеспечения круглогодичной ледокольной проводки, которая позволит реализовать крупные инфраструктурные проекты, логистически связанные с портом Певек, где будет базироваться плавучий энергоблок.

Справка:

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» – это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. ПЭБ предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. ПАТЭС разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам. Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек. Кроме того, такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка. В настоящее время Госкорпорация «Росатом» уже работает над вторым поколением ПАТЭС – оптимизированным плавучим энергоблоком (OFPU), который будет меньше и мощнее своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа РИТМ-200M общей мощностью 100 МВт.

АО «Концерн Росэнергоатом» – ведущее предприятие Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом». Концерн является крупнейшей генерирующей компанией в России и 2-й в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России.В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 29,1 ГВт.