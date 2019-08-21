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Производство

Новые модели электроустановочных изделий в серии ВЕГА IEK®: лаконичное решение для любого помещения

Новые модели электроустановочных изделий в серии ВЕГА IEK®: лаконичное решение для любого помещения

23 августа 2019, 09:15
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Расширенный ассортимент серии ВЕГА IEK® позволит подобрать модели для любых помещений, оснащенных не только традиционной системой электроснабжения, но и информационными сетями, а также электрооборудованием во влажных зонах.

Проходные выключатели, розетки для телефонии, телевидения и интернета, а также розетки со степенью защиты IP44 помогут в едином стиле оформить пространство квартир, загородных домов, офисных и производственных помещений. Благодаря лаконичному дизайну электроустановочные изделия серии ВЕГА IEK® скрытого монтажа идеально впишутся в любой интерьер.

Преимущества электроустановочных изделий серии ВЕГА IEK®

  • Лицевая декоративная панель из негорючего АБС-пластика.
  • Сбалансированный ассортимент.
  • Удобство и простота монтажа.
  • Гарантия 1 год.

Особенности конструкции электроустановочных изделий серии ВЕГА IEK®

  • Цельный корпус выключателей и декоративная накладка у розеток.
  • Медная контактная группа.
  • Возможность установки на винты и распорные лапки.
  • Эргономичный дизайн.

Технические характеристики электроустановочных изделий серии ВЕГА IEK®

  • Корпус лицевой панели: АБС-пластик.
  • Тип монтажа: скрытый.
  • Цвет корпуса: белый.
  • Степень защиты: IP20, IP44.
  • Максимальное напряжение: 250 В /50 Гц.
  • Номинальный ток для выключателей: 10 А.
  • Номинальный ток для розеток: 10, 16 А.
  • Номинальный ток для информационных розеток: 1A
  • Контактные зажимы: винтового типа.

Компания: Группа компаний IEK

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