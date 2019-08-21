Новые модели электроустановочных изделий в серии ВЕГА IEK®: лаконичное решение для любого помещения

Расширенный ассортимент серии ВЕГА IEK® позволит подобрать модели для любых помещений, оснащенных не только традиционной системой электроснабжения, но и информационными сетями, а также электрооборудованием во влажных зонах.

Проходные выключатели, розетки для телефонии, телевидения и интернета, а также розетки со степенью защиты IP44 помогут в едином стиле оформить пространство квартир, загородных домов, офисных и производственных помещений. Благодаря лаконичному дизайну электроустановочные изделия серии ВЕГА IEK® скрытого монтажа идеально впишутся в любой интерьер.

Преимущества электроустановочных изделий серии ВЕГА IEK®

Лицевая декоративная панель из негорючего АБС-пластика.

Сбалансированный ассортимент.

Удобство и простота монтажа.

Гарантия 1 год.

Особенности конструкции электроустановочных изделий серии ВЕГА IEK®

Цельный корпус выключателей и декоративная накладка у розеток.

Медная контактная группа.

Возможность установки на винты и распорные лапки.

Эргономичный дизайн.

Технические характеристики электроустановочных изделий серии ВЕГА IEK®