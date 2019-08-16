 
Подписаться на новости
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

"Свободной земли Европы хватит на ветряки для всего мира"

Свободной земли Европы хватит на ветряки для всего мира

23 августа 2019, 10:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: ГИС-ПРОФИ, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

56 просмотров

Усилий одной Европы может хватить, чтобы обеспечить мир чистой энергией вплоть до 2050 года, уверены исследователи из Дании и Британии. И сделать это можно за счет одной уже хорошо отработанной технологии — наземных ветровых турбин.

Ученые из двух европейских университетов — Орхусского университета в Дании и британского Имперского колледжа — утверждают, что в Европе достаточно свободной земли, чтобы за счет установки на ней ветровых турбин обеспечить потребности всего мира. Причем не только при нынешнем уровне энергопотребления, но и для нужд человечества 2050 года. Результаты их расчетов опубликованы в журнале Energy Policy.

Как указывает Digital Trends, это исследование подчеркивает достижимость целей по полному переходу на возобновляемые источники энергии — уже при нынешнем уровне технологий.

По мнению исследователей, около 46% территории Европы пригодно для установки ветровых турбин. Исключили они землю, примыкающую к поселениям, защищенные от воздействия регионы, а также проблемные для монтажа горные районы.

На оставшейся земле можно построить 11,6 млн турбин, которые произведут более 52 тераватт энергии.

«Непрерывное развитие наземных ветряных электростанций является важной особенностью европейского перехода к энергетической системе, основанной на распределенных возобновляемых источниках энергии», — указывают ученые.

DT указывает, что такие расчеты сами по себе вдохновляют, но важнее то, прислушаются ли к ним власти.

Компания: ГИС-Профи

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
ЕЭК:
Мониторинг регуляторной среды в энергетике и смежных областях, подготовленный экспертами
Введено в эксплуатацию HVDC соединение BorWin3 в Северном море (Германия)
Мониторинг регуляторной среды в энергетике и смежных областях, подготовленный экспертами
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно