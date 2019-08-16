"Свободной земли Европы хватит на ветряки для всего мира"

Усилий одной Европы может хватить, чтобы обеспечить мир чистой энергией вплоть до 2050 года, уверены исследователи из Дании и Британии. И сделать это можно за счет одной уже хорошо отработанной технологии — наземных ветровых турбин.

Ученые из двух европейских университетов — Орхусского университета в Дании и британского Имперского колледжа — утверждают, что в Европе достаточно свободной земли, чтобы за счет установки на ней ветровых турбин обеспечить потребности всего мира. Причем не только при нынешнем уровне энергопотребления, но и для нужд человечества 2050 года. Результаты их расчетов опубликованы в журнале Energy Policy.

Как указывает Digital Trends, это исследование подчеркивает достижимость целей по полному переходу на возобновляемые источники энергии — уже при нынешнем уровне технологий.

По мнению исследователей, около 46% территории Европы пригодно для установки ветровых турбин. Исключили они землю, примыкающую к поселениям, защищенные от воздействия регионы, а также проблемные для монтажа горные районы.

На оставшейся земле можно построить 11,6 млн турбин, которые произведут более 52 тераватт энергии.

«Непрерывное развитие наземных ветряных электростанций является важной особенностью европейского перехода к энергетической системе, основанной на распределенных возобновляемых источниках энергии», — указывают ученые.

DT указывает, что такие расчеты сами по себе вдохновляют, но важнее то, прислушаются ли к ним власти.