"Что нужно изменить в технологии продаж, чтобы успешно продавать современным покупателям?"

Об этом расскажет бизнес-тренер по продажам, разработчик современных технологий продаж Альберт Тютин на своем мастер-классе на общероссийской практической конференции «Управление магазином-2019», которая пройдет в Москве 11-13 сентября.

О чем пойдет речь на мастер-классе:

Как меняется поведение покупателей. 10 основных трендов, игнорирование которых убивает бизнес

Почему классическая модель «5 шагов продаж» сегодня работает не во благо, а во вред.

Какой подход должен прийти ей на смену?

Три ключевых условия эффективности стандартов продаж

Примеры из практики

О спикере: Альберт Тютин

Тренер по экспертным продажам в b2b & b2c

Бизнес-обучением занимается с 1996г.

Работает на стыке нейропсихологии покупательского поведения, маркетинга, психологии влияния и технологий продаж.

Автор книги «Проактивные продажи. Технологии и стандарты розничных продаж» (изд-во «Манн, Иванов и Фербер»).

Конференция «Управление магазином» проходит ежегодно и собирает владельцев и директоров магазинов и розничных сетей малого и среднего формата со всей России и стран СНГ. Три дня. Мастер-классы от ведущих экспертов в области управления продажами в рознице, таких как Тимур Асланов, Альберт Тютин, Инга Орлова, Анна Бочарова, Екатерина Казаринова, Георгий Перельман, Андрей Кулинич, Елена Жданова, Сергей Леонов и др. Разбор свежих кейсов. Прикладные материалы и пошаговые методики.

И очень важная часть конференции: нетворкинг-сессия – специальное мероприятие, цель которого перезнакомить всех участников друг с другом по специальной технологии. Вы не только получите новые знания, но и новых партнеров, новые связи и новых друзей.

Место проведения: Финансовый университет при Правительстве РФ

Адрес: 125993, Москва, Ленинградский проспект, 55 (метро Аэропорт)

Зайдите на сайт конференции и отправьте нам заявку на участие.

#retail_2019