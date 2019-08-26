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Инвестиции (проекты)

ГК "Содружество" начала строительство крупного маслоэкстракционного завода в Курской области за 12 млрд руб

ГК Содружество начала строительство крупного маслоэкстракционного завода в Курской области за 12 млрд руб

26 августа 2019, 17:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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ГК "Содружество", один из ведущих производителей и экспортеров сельхозпродукции в РФ, начала строительство маслоэкстракционного завода на территории Касторенского района Курской области, сообщает пресс-служба региональной администрации.

По данным Минсельхоза РФ, общий объем инвестиций в строительство комплекса превысит 12 млрд рублей. Администрация Курской области отмечает, что с учетом оборотных средств стоимость проекта составит более 20 млрд рублей.

Мощность завода предполагает переработку 1 млн тонн маслосемян сои в год.

Interfax

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