Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий 2020

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26 августа 2019, 17:09
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЕРОПРИЯТИЕ
Началась подготовка к 4-ому международному конгрессу и выставке «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий 2019» (19-20 февраля, Бишкек, Кыргыстан)
4-ый Ежегодный международный конгресс и выставка “Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий” – это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов строительства и реконструкции/модернизации гидроэлектростанций региона (Кыргызстан, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Армения, Россия, Казахстан, Таджикистан).
Самое интересное в программе мероприятия:
Постоянные участники мероприятия: Европейский Банк Реконструкции и Развития, Узбекгидроэнерго, РусГидро, Самрук-Энерго, Электрические станции, ГЭС Чакан, Международная Финансовая Корпорация, Институт Гидропроект, Engurhesi, Международная Грузинская Энергетическая Корпорация, Грузинский Фонд Энергетического Развития, Аджарисцка́ли Грузия, Азиатский Банк Развития, ENERGO-PRO Georgia, Gross Energy Group, Phazisi Energy, Кайраккумская ГЭС, Международная Энергетическая Корпорация, КазГидро Операйтинг и многие другие.
Милана Ставная
Руководитель форума
Tel: +7 495 109 9 509
E-mail: MStavnaya@vostockcapital.com
Web: https://www.hydropowercongress.com/