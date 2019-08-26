Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий 2020

Началась подготовка к 4-ому международному конгрессу и выставке «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий 2019» (19-20 февраля, Бишкек, Кыргыстан)



4-ый Ежегодный международный конгресс и выставка “Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий” – это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов строительства и реконструкции/модернизации гидроэлектростанций региона (Кыргызстан, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Армения, Россия, Казахстан, Таджикистан).

Самое интересное в программе мероприятия:

Стратегическое Пленарное заседание: развитие гидроэнергетики Центральной Азии и Каспия: международное сотрудничество, планы правительств, инициаторов и инвесторов

Инвестиционный фокус! Привлечение инвестиций в гидроэнергетику региона Центральной Азии и Каспия, возможности для финансирования проектов

Проекты: последняя информация по проектам строительства и модернизации ГЭС в странах Центральной Азии и Каспия

Практические примеры от компаний, успешно реализующих проекты строительства и модернизации ГЭС в регионе

Эксклюзивная выставка Инновационные решения и оборудование – строительство, модернизация, повышение эффективности

Возможности для делового общения и нетворкинга: Гала-ужин, интерактивные круглые столы, встречи один‑на‑один и многое другое

Постоянные участники мероприятия: Европейский Банк Реконструкции и Развития, Узбекгидроэнерго, РусГидро, Самрук-Энерго, Электрические станции, ГЭС Чакан, Международная Финансовая Корпорация, Институт Гидропроект, Engurhesi, Международная Грузинская Энергетическая Корпорация, Грузинский Фонд Энергетического Развития, Аджарисцка́ли Грузия, Азиатский Банк Развития, ENERGO-PRO Georgia, Gross Energy Group, Phazisi Energy, Кайраккумская ГЭС, Международная Энергетическая Корпорация, КазГидро Операйтинг и многие другие.

Милана Ставная

Руководитель форума

Tel: +7 495 109 9 509

E-mail: MStavnaya@vostockcapital.com

Web: https://www.hydropowercongress.com/

