Калининская АЭС: более 115 млн рублей в 2019 г. направлено на комплексное развитие Удомельского городского округа

Интервью с Владимиром Кашкиным:
26 августа 2019, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, КАЛИНИНСКАЯ АЭС, РОСЭНЕРГОАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность
Вклад Калининской АЭС в образование, медицину и благоустройство региона стал главной темой пресс-конференции, прошедшей 22 августа в Центре общественной информации Калининской АЭС. На вопросы журналистов региональных и районных средств массовой информации Тверской области отвечали заместитель директора по управлению персоналом Калининской АЭС Олег Лебедев и начальник управления информации и общественных связей Александр Давыдов.
Всего в 2019 году Концерн «Росэнергоатом» и Калининская АЭС направили 115,3 млн рублей на реализацию проектов в сфере образования, медицинского обслуживания, на благоустройство и развитие Удомельского городского округа. Из них более 25 млн рублей направлено на ремонт центральных автомобильных дорог и дворовых территорий Удомли и разработку проектно-сметной документации для организации ремонта в 2020 году.
Олег Лебедев обратил внимание журналистов на то что, порядка 15 млн рублей в текущем году направлено на поддержку системы здравоохранения Удомельского городского округа:
«Для повышения доступности и качества медицинской помощи населению в Центральную медико-санитарную часть планируется закупить новое оборудование, в детской и взрослой поликлиниках будет выполнен ремонт входных групп».
Кроме того, в 2019 году будут выполнены работы по ремонту многоквартирного дома, находящегося в аварийном состоянии, капитальному ремонту систем теплоснабжения и холодного водоснабжения в сельских населенных пунктах, устройству централизованного холодного водоснабжения в микрорайоне «Пионер». Также на территории города и сельских населенных пунктов предстоит заменить на новые 1415 уличных светильников.
Традиционно атомная станция поддерживает спортивные организации, учреждения культуры и дополнительного образования. Адресная помощь оказывается инвалидам, престарелым людям, детям-сиротам, социально-незащищенным гражданам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2019 году расходы на благотворительность составили 16 миллионов рублей.
О лучшей практике социального партнерства - проекте «Праздник нашего двора» рассказал представителям СМИ Александр Давыдов.
«Проект включает комплекс мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий города, - отметил А. Давыдов. – Важная деталь данного проекта - участие жителей, начиная от высказывания предложений по благоустройству своих дворов до личного участия в их реализации».
С целью повышения привлекательности города для молодых специалистов и туристов в Удомле реализуется инициатива по созданию Центра экотуризма и современных видов спорта. На пилотный вейк-парк направлено 1,43 млн рублей. Открытие парка планируется в октябре 2019г. Проект реализуется одной из команд поддержки изменений Калининской АЭС. Это команда, объединившая молодых и активных сотрудников атомной станции для воплощения проекта, направленного на развитие территории присутствия АЭС.
По словам Олега Лебедева проблемных вопросов на территории Удомельского округа еще достаточно много.
«Калининская АЭС обязательно будет продолжать оказывать помощь округу в рамках своих возможностей. Здесь живут наши работники, растут дети, приезжают гости. Город и атомная станция это единое целое», - подчеркнул он.