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Инвестиции (проекты)

Капитальный ремонт на подтопленных территориях в Иркутской области будет проводиться в два этапа

Капитальный ремонт на подтопленных территориях в Иркутской области будет проводиться в два этапа

26 августа 2019, 13:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: МИНСТРОЙ
Отрасль: Строительство 

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Капитальный ремонт социальных объектов и жилых зданий в зоне подтопления в Иркутской области будет проводиться в два этапа. Об этом заявил глава Минстроя России Владимир Якушев 23 августа, комментируя итоги оперативного совещания с руководством региона.

Владимир Якушев отметил, что компании уже готовы приступить к капитальному ремонту, но многие дома еще находятся в зоне затопления, а погодные условия не способствуют ускорению проведения ремонтных работ – идут дожди, почва обводненная.

«В таких условиях проведение капитального ремонта совершенно не эффективно, это будут зря потраченные деньги. Было принято решение, что капремонт будет проводится в два этапа – сейчас будут проведены первостепенные работы, чтобы помещения могли простоять зиму без ущерба для своего состояния, а основные работы начнутся весной», – заявил министр.

Глава ведомства отметил, что из-за огромного масштаба подтоплений и разбросанности по территории проведение работ и их мобильность усложняются.

«Несмотря ни на что, наша общая с региональной властью задача – как можно быстрее обеспечить людям возможность получить необходимую помощь по утраченному имуществу и жилью», – подчеркнул министр.

Компания: Минстрой РФ

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