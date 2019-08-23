Капитальный ремонт на подтопленных территориях в Иркутской области будет проводиться в два этапа

Капитальный ремонт социальных объектов и жилых зданий в зоне подтопления в Иркутской области будет проводиться в два этапа. Об этом заявил глава Минстроя России Владимир Якушев 23 августа, комментируя итоги оперативного совещания с руководством региона.

Владимир Якушев отметил, что компании уже готовы приступить к капитальному ремонту, но многие дома еще находятся в зоне затопления, а погодные условия не способствуют ускорению проведения ремонтных работ – идут дожди, почва обводненная.

«В таких условиях проведение капитального ремонта совершенно не эффективно, это будут зря потраченные деньги. Было принято решение, что капремонт будет проводится в два этапа – сейчас будут проведены первостепенные работы, чтобы помещения могли простоять зиму без ущерба для своего состояния, а основные работы начнутся весной», – заявил министр.

Глава ведомства отметил, что из-за огромного масштаба подтоплений и разбросанности по территории проведение работ и их мобильность усложняются.