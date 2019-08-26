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За рубежом

Министерство энергетики Литвы разрабатывает план мероприятий по синхронизации энергосистем Литвы и континентальной Европы

Министерство энергетики Литвы разрабатывает план мероприятий по синхронизации энергосистем Литвы и континентальной Европы

26 августа 2019, 14:20
Рубрика: За рубежом
Метки: ЛИТВА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Министерство энергетики Литвы подготовило план мероприятий по синхронизации национальных электрических сетей с сетями континентальной Европы (Continental European Network, CEN) в соответствии с законом о синхронизации, принятым парламентом страны 13 июня 2019 г.

Формирование плана подтвердит готовность литовской энергосистемы к успешному и безопасному осуществлению синхронизации с CEN в установленный срок – 2025 г. Главным приоритетом плана является развитие передающей инфраструктуры. План охватывает важнейшие инфраструктурные проекты и указывает конкретные цели их реализации. Основные проекты включают электрическую связь LitPol Link между Литвой и Польшей, строительство нового высоковольтного подводного соединения постоянного тока (HVDC) между двумя странами Harmony Link, а также и оптимизацию передающей системы на северо-востоке Литвы. Кроме того, планом предусмотрено выполнение комплекса технических требований по синхронизации, которые утверждены Ассоциацией европейских системных операторов ENTSO-E в конце мая 2019 г. и будут выполняться в сотрудничестве со странами Прибалтики, Скандинавии, Польшей и Еврокомиссией.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission

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