"Почта России" свяжет почтовые хабы воедино – коридорами

«Почта России» приступила к строительству почтово-логистического центра на базе новосибирского аэропорта «Толмачево», сообщает пресс-служба почтового оператора. Данный хаб станет одним из крупнейших в России и будет обслуживать азиатское направление. Инвестиции в строительство и оборудование объекта уже превысили 6 млрд рублей. На площади в 48700 квадратных метров планируется разместить автоматизированную обработку почтовых отправлений, место международного почтового обмена, участок обработки экспресс-почты EMS и зону фулфилмента. Общее количество работников центра составит 2540 человек.

Оборудование, которым предполагается оснастить хаб, сделает возможным обработку более 1 млн почтовых отправлений в сутки. В том числе более 280000 различных посылок и международных мелких пакетов. А размещение на территории аэропорта «Толмачево» позволит осуществлять выгрузку почтовых отправлений с бортов прилетевших самолетов напрямую в логистический центр, что значительно сократит время на их транспортировку. В зону обслуживания сортировочного центра войдут Новосибирская область, Омская область, Кемеровская область, Томская область, Алтайский край, а также Республика Алтай. Сейчас на площадке завершен демонтаж существующих фундаментов, вынос канализации и сетей связи. – Мы строим логистические центры в Ростове и Хабаровске. Производственные комплексы будут соединены транспортными коридорами и сформируют одну, максимально эффективную логистическую сеть. Она позволит значительно ускорить доставку почтовых отправлений по всей стране, сделает ближе товары интернет-площадок, – пообещал заместитель генерального директора по логистике ФГУП «Почта России» Игорь Чебунин. Напомним, в июле 2019-го для одиннадцати из 38-ми будущих логистических центров «Почты России» уже были согласованы технологические решения и выбраны земельные участки.

LR