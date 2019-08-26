РМК вложит 760 миллионов долларов в горнодобычу

В этом году Русская медная компания заметно нарастит инвестиции в горную добычу. Об этом сообщил директор РМК по горному производству Алексей Гордеев. По его словам, общий объём вложений в 2019 году составит 760 млн. долларов, что на 13% выше, чем годом ранее.

При этом в расчёт не будут браться средства, потраченные на приобретение дальневосточного Малмыжского месторождения. Самыми крупными проектами для инвестиций станут строительство Томинского ГОКа в Челябинской области и разработка двух участков на территории Казахстана (Аралчинский и «Кундызды»). На геологическую разведку новых месторождений компанией будет направлено примерно такое же количество финансов, как и в прошлом году – около 10 млн. долларов. Южному Уралу при проведении геологоразведки традиционно будет придаваться предпочтение.

За последние 15 лет объём рудной добычи предприятиями компании возрос почти в 30 раз. Этому способствует применение самых современных технологий и оборудования. Благодаря инновациям и передовому подходу к производственным процессам перерабатывающие мощности стабильно обеспечиваются необходимым сырьём.

"Вечерний Челябинск онлайн"