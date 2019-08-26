Системный оператор провел семинар для участников пилотного проекта по управлению спросом на электрическую энергию

В АО «СО ЕЭС» прошел практический семинар, на котором подведены итоги первого отбора агрегаторов управления спросом, результаты оказания услуг по управлению спросом в текущем квартале, а также рассмотрены вопросы подготовки к проведению отбора на четвертый квартал 2019 года.

На мероприятия выступили заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий, директор по энергетическим рынкам Андрей Катаев, начальник Департамента рынка системных услуг Максим Кулешов и другие представители Системного оператора.

Открывая семинар, Федор Опадчий отметил, что результаты конкурентного отбора агрегаторов и итоги первого месяца оказания услуг по управлению спросом продемонстрировали работоспособность процедур отбора и договорной конструкции принятого для реализации пилотного проекта.

«Опыт взаимодействия Системного оператора, агрегаторов и потребителей электроэнергии, который мы получаем в процессе реализации пилотного проекта, станет основой для разработки целевой модели», – подчеркнул заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС».

Максим Кулешов в своем докладе рассказал об итогах первого отбора агрегаторов управления спросом, отметив высокую конкуренцию в первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии, широкое представление отраслей промышленности и направлений технологической деятельности, а также территориальную распределенность участвующих в проекте потребителей. Он отметил, что параметры отбора на четвертый квартал 2019 года, планируемого к проведению в сентябре, с точки зрения спроса и ценовых параметров останутся практически неизменными.

Во второй части мероприятия с докладами выступили специалист отдела по взаимодействию с поставщиками услуг Елена Ишкова, начальник отдела планирования и анализа рынка системных услуг Сергей Рычков и ведущий эксперт отдела по взаимодействию с поставщиками услуг Департамента рынка системных услуг АО «СО ЕЭС» Григорий Мещеринов. Они представили промежуточные результаты оказания услуг по управлению спросом, разобрали типовые вопросы при взаимодействии между агрегаторами и Системным оператором, рассказали о новых функциональных возможностях электронной торговой площадки АО «СО ЕЭС» для участия в конкурентном отборе исполнителей услуг по управлению спросом.

По окончании семинара представители Системного оператора ответили на вопросы участников мероприятия и обсудили дальнейшие шаги по совершенствованию процедуры отбора агрегаторов спроса и алгоритмов взаимодействия участников механизма управления спросом.

Презентации докладов опубликованы на сайте АО «СО ЕЭС».

Об управлении спросом розничных потребителей электроэнергии

Модель агрегаторов управления спросом розничных потребителей, созданная Системным оператором в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы «Энерджинет», даст потребителям розничного рынка электроэнергии возможность участвовать в ценозависимом снижении потребления (для оптовых потребителей такая возможность появилась в 2017 году).

Агрегаторы управления спросом – специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие ее в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации этой услуги.

В марте 2019 г. Правительством РФ принято постановление, регулирующее проведение пилотного проекта, целью которого является отработка технических и технологических решений, формирование агрегаторов управления спросом розничных потребителей как нового типа участников энергорынка и создание класса активных потребителей электроэнергии, способных адаптировать свое потребление к складывающимся в энергосистеме условиям.

Создание агрегаторов управления спросом позволит потребителям в краткосрочной перспективе получать эффект за счет замещения неэффективной генерации ресурсами управления спросом и формирования более низких цен на электроэнергию, а в долгосрочной – снижение инфраструктурных платежей за счет учета объемов управления спросом, прежде всего на рынке мощности.