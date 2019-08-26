Собственник известного тюменского завода заявил о крупных инвестициях

В развитие Тюменского фанерного комбината (собственник компания «Свеза»), инвестируют около 450 млн рублей. Средства пойдут на улучшение условий труда, повышение энергоэффективности и уровня безопасности, модернизацию оборудования и обновление парка техники.



Как сообщает пресс-служба компании, инвестпрограмма рассчитана на ближайшие два года. В рамках нее пройдет модернизация систем вентиляции и освещения, двух линий сушки шпона, появится дополнительное оборудование, спецтехника, реконструкция трансформаторной подстанции.



Как ранее писало РБК Тюмень, объем производства предприятия составляет более 90 000 м3 фанеры в год. Продукция предприятия поставляются как на внутренний рынок, так и за рубеж — США, Белоруссию, Германию, Казахстан. Налоговые отчисления компании в региональный бюджет в прошлом году составили порядка 400 млн рублей.

«Свеза» работает в России с 1997 года. Компания включает в себя ООО «Свеза-Лес» (поставщик) и комбинаты-производителей товаров: в Санкт-Петербурге, Вологодской, Свердловской, Тюменской, Костромской (2 комбината) областях, а также в Пермском крае.



РБК