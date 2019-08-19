Техмаш продемонстрирует на "МАКСе -2019" изделие, использованное при полете на Марс

«Техмаш» представит на выставке «Макс» гибкий печатный кабель - ГПК-МП, разработанный на базе НПО «Сплав» им.А.Н.Ганичева. Изделие не имеет отечественных и зарубежных аналогов. Основная его задача – снизить массу и габариты бортового электромонтажа.



ГПК-МП обладает уникальными конструктивно-эксплуатационными характеристиками, стоек к термоударам, вакууму, радиации, незаменим в подвижном электромонтаже. Его применение позволяет расширить конструктивные возможности. Изделие выдерживает более 2 млн. изгибов на радиус 15 мм, допускает изгиб с нелимитированным радиусом и возвратом в исходное состояние. Кроме использования в приборостроении может помочь в конструкторских решениях изделий арктического назначения, в криогенной энергетике, роботостроении и в снижении объёмов и габаритов бортовых кабельных сетей большинства продуктов, где эти параметры критичны.



Минимальные температуры эксплуатации гибкого печатного кабеля: -269°С при фиксированном монтаже, -198 С при подвижном монтаже, максимальная температура эксплуатации: +300°С в пределах наработки 1000 час, +600 С кратковременно. Кабель не охрупчивается в жидком азоте. Продукция нашла применение как в оборонной, так и в гражданской промышленности. В 2016 году гибкие печатные кабели производства НПО «Сплав» были использованы в космических аппаратах, отправленных на Марс.



