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Инновации (разработки)

Техмаш продемонстрирует на "МАКСе -2019" изделие, использованное при полете на Марс

Техмаш продемонстрирует на МАКСе -2019 изделие, использованное при полете на Марс

26 августа 2019, 12:30
Рубрика: Инновации
Метки: ТЕХМАШ, МАКС-2019
Отрасль: Кабельная промышленность 

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«Техмаш» представит на выставке «Макс»  гибкий печатный кабель - ГПК-МП, разработанный на базе НПО «Сплав» им.А.Н.Ганичева. Изделие не имеет отечественных и зарубежных аналогов. Основная его задача – снизить массу и габариты бортового электромонтажа.

ГПК-МП обладает уникальными конструктивно-эксплуатационными характеристиками, стоек к термоударам, вакууму, радиации, незаменим в подвижном электромонтаже. Его применение позволяет расширить конструктивные возможности. Изделие выдерживает более 2 млн. изгибов на радиус 15 мм, допускает изгиб с нелимитированным радиусом и возвратом в исходное состояние. Кроме использования в приборостроении может помочь в конструкторских решениях изделий арктического назначения, в криогенной энергетике, роботостроении и в снижении объёмов и габаритов бортовых кабельных сетей большинства продуктов, где эти параметры критичны.

Минимальные температуры эксплуатации гибкого печатного кабеля: -269°С при фиксированном монтаже, -198 С при подвижном монтаже, максимальная температура эксплуатации: +300°С в пределах наработки 1000 час, +600 С кратковременно. Кабель не охрупчивается в жидком азоте. Продукция нашла применение как в оборонной, так и в гражданской промышленности. В 2016 году гибкие печатные кабели производства НПО «Сплав» были использованы в космических аппаратах, отправленных на Марс.

 

Компания: Техмаш

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