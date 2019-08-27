Открытый турнир среди кабельщиков "Большой кабельный пейнтбол 2019": главное не победа

1 место 2 место 3 место Энергокабель

В минувшую пятницу портал RusCable.Ru при помощи спонсоров и партнеров – завода “Энергокабель”, производственного предприятия “ЭКО Компаунд Групп” и производителя полимеров PlastCraft провел Большой турнир по пейнтболу среди кабельщиков. С самого утра и до полуночи более шестидесяти сотрудников 11 компаний кабельного рынка России – коллеги, партнеры и друзья, которых объединил центральный отраслевой инфоресурс страны и любовь к активному отдыху выясняли, кто же на рынке самый-самый в силе, ловкости, стратегии и тактике.

Представители подотрасли получили еще одну возможность провести время за пределами строго деловой обстановки, завязать новые знакомства, обсудить контакты и планы, обменяться опытом, провести день в атмосфере приятного и интересного общения с коллегами, партнерами, единомышленниками. Соревнование, конечно, стало смысловым центром мероприятия, задающим его тон – активность, подвижность, азарт, важность командной работы, сочетание сплоченности внутри команды и конкуренции команд.

Несколько компаний приехали большими командами и ожидали схватки между конкурентами на электротехническом рынке. Однако, все планы были разрушены главным рефери игры – деление на команды для пейнтбола проходило путем жеребьевки. Именно благодаря такому приему незнакомые друг с другом сотрудники разных компаний познакомились максимально близко – им пришлось сражаться против своих. По итогам были определены победители, занявшие первое, второе и третье места за лучшие показатели на площадки и действительно победила дружба, так как команды были сборными. Памятными дипломами отметили лучших стрелков, самых храбрых одиночек и “ветеранов” кабельных турниров.

Игры проходили в несколько этапов и завершились увлекательной игрой в бампербол – участники должны были забить гол в ворота противника находясь в огромных надувных шарах. Зрелище очень порадовало не только игроков, но и зрителей.



Комментарий от команды Завода “Энергокабель”:

“Главное в «Кабельном пейнтболе» – не победа, а участие, самое ценное – не успех в состязании, а продуктивно проведенный день, не противостояние в пейнтболе, а единение с коллегами, общение в обстановке open-air party и незабываемые эмоции.

Завод «Энергокабель» рад еще раз отметить высокий уровень организации масштабного мероприятия и поблагодарить портал RusCable.Ru, партнеров и коллег за прекрасную возможность совместить приятное с полезным, а культурный отдых – с возможностью открыть перед собой новые перспективы!”.

Кстати, нужно особенно отметить высочайший уровень подготовки сотрудников Энергокабеля – такая оперативная и слаженная работа в организации зоны отдыха и игры говорит о том, что и на предприятии у ребят все ладится, никакой кризис или сложная ситуация им ни по чем.

Большой, дружной компанией приехали и представили завода Экспокабель из Подольска. Сотрудники завода славятся отличной физической подготовкой – на предприятии регулярно проходят спортивные турниры по футболу, стрельбе, триатлону. Сотрудники компании вышли в тройку лидеров по итогам игр.



Шумилин Михаил, капитан команды “Карабас-барабас”, 1 место, Эксперт-Кабель

“Было душевно и здорово принять участие в этом турнире. Такие встречи важны, так как придают энтузиазма в трудовой деятельности – мы общаемся с коллегами из других кабельных компаний, делимся общими проблемами, секретами успеха, шутим. Это заряжает энергией. Это здорово!”.

Евгения Гусева, медиахолдинг “РусКабель”, организатор

“Мы очень много времени проводим в общении онлайн с участниками кабельного рынка. Мы наблюдаем друг за другом в социальных сетях и казалось бы поговорить уже не о чем. Но это только кажущееся состояние. На самом деле, общаться живьем с тем, кто занимается тем же самым, что и ты, но работает в другой компании, пусть даже и конкурирующей – это огромная поддержка и реальный заряд сил. Порой кажется, что только ты сталкиваешься с какой-то проблемой, но это не так. И такие встречи помогают каждому хоть на несколько часов вынырнуть из рутины и оглядеться – я такой как и многие и я могу чему-то научиться, или научить. Разве не ради этого мы все трудимся?

Я рада, что столько участников откликнулись и это было действительно классно – кабельщики очень веселый и очень дружный народ. А общение между производителями кабеля, материалов, полимеров – это всегда рождение новых проектов. И мы просто счастливы быть причастными к таким событиям.

Я от души благодарю коллективы Энергокабель, Эксперт-Кабель, Экспокабель, Compoly, Метаклэй, ПластКрафт, Евротек, Старлинк, Сфер-Электро и остальных гостей за то, что вы приехали и вместе нам удалось так энергично проводить лето этого года! Желаю всем встретить осень в настроении на максимальные результаты и быть любопытными, любознательными и активными в жизни нашего небольшого, но как показывает практика сильного профессионального сообщества! Кабельщики, объединяйтесь!”.

Смотрите наши фоторепортажи на сайте мероприятия, а также в наших фотогалереях на RusCable.Ru и в соцсетях. А видео с места событий уже вошло в 8 выпуск RusCable Review – посмотрите обязательно.

Благодарим гостей и организаторов за участие и будем рады новым встречам!