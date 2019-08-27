Микрорайон построят в Буденновске для работников газохимического комплекса "Лукойла"

Строительство нового жилого микрорайона запланировано в городе Буденновске Ставропольского края для обеспечения жильем сотрудников будущего газохимического комплекса. Об этом сообщил во вторник журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов во время рабочей поездки в Ставропольский край.

"Наши заявки по расположению жилых домов и социальных объектов согласовываются, выбираются территории для строительства жилья, 250-300 квартир будет построено с соответствующей инфраструктурой", - сказал он.

Во вторник глава компании и глава Ставрополья Владимир Владимиров подписали меморандум о сотрудничестве, документ предусматривает поддержку крупного инвестпроекта со стороны краевых властей.

"Компания рассматривает строительство микрорайона в городе Буденновске, необходимо от государства предоставление земельных участков, ресурсов. Эта задача стоит перед правительством края, мэрией Буденновска", - сказал журналистам Владимиров.

Ранее сообщалось, что "Лукойл" планирует ввести в эксплуатацию газохимический комплекс в Буденновске в 2023-2024 году.

ТАСС