Общий объем инвестиций в экономику Карелии в ближайшие три года должен превысить 61 миллиард рублей

На сегодняшнем заседании правительства Карелии руководитель регионального Минэка Павел Буренков рассказал о том, какие инвестиции собираются вложить в свои производства крупнейшие предприятия республики. Речь идет о 2020-м и плановом периоде на 2021-2022 годы.

Так, в группе компаний «Сегежа», куда входит местный ЦБК, намерены вложить в модернизацию предприятий 29,5 миллиарда рублей. ООО «РК-Гранд» вложит в модернизацию оборудования целлюлозного завода в Питкяранте 1,4 миллиарда, «Карельский окатыш» — 12,5 миллиарда рублей.

Компания «Астар» намерена расширить действующее производство в Кондопожском районе, вложив в лесопильно-экспортный завод 350 миллионов рублей.

В ПАО «Газпром» собираются продолжить работу над созданием газораспределительной инфраструктуры в Карелии. Общий объем планируемых инвестиций — более 3,7 миллиарда рублей.

ООО «Рыботорговая сеть» вложит в строительство перерабатывающего завода в Кондопоге более миллиарда рублей.

Белопорожские ГЭС в Кемском районе продолжат строить за счет инвестиций в размере 11,8 миллиарда. Наконец, компания «ТГК-1» должна потратить на модернизацию энергетического хозяйства 500 миллионов рублей.

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