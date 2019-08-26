Создан первый железо-ионный аккумулятор без лития

Исследователи из Индии предлагают заменить дефицитный литий на железо — это не только снизит цену, но и сделает производство аккумуляторов более экологичным. Экспериментальная установка уже прошла первые испытания.

Декарбонизация экономики потребует масштабного развития систем хранения энергии, позволяющих запасать электричество от непостоянных источников — ветра и Солнца. Однако современные батареи, основанные на литии, далеки от совершенства. И не только из-за высокой цены. Как отмечает Popular Mechanics, добыча лития крайне неэкологична. В частности, она расходует много воды и приводит к утечкам токсичных материалов.

Исследователи из Индийского технологического института в Мадрасе предложили изменить конструкцию аккумулятора, заменив литий железом. По их словам, этот распространенный металл обладает сравнимым с литием окислительно-восстановительным потенциалом, но предпочтительнее с точки зрения стоимости, безопасности и воздействия на окружающую среду.

Команда успешно испытала батарею, в которой в качестве анода использовалась мягкая сталь, а в качестве электролита — эфир с растворенным перхлоратом железа.

Устройство выдержало 150 циклов зарядки и разрядки, причем после 50 циклов емкость все еще сохранялась на уровне 54%, что считается признаком стабильности.

В настоящее время емкость железо-ионного аккумулятора с катодом из оксида ванадия составляет 55-60% от емкости литий-ионного. На следующем этапе ученые планируют повысить производительность установки и подобрать оптимальный материал для катода.