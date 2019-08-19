Специалисты "Комиэнерго" повышают надежность электроснабжения 100 жителей д.Акись Усинского района

В преддверии зимы филиал «Комиэнерго» компании «Россети Северо-Запад» ремонтирует сети 0,4 кВ в д.Акись Усинского района республики. Энергетики меняют 20 деревянных опор, изоляторы, перетягивают провод. Ремонт сетей позволит повысить надежность и качество электроснабжения 100 жителей населенного пункта.

Работа энергетиков осложняется труднодоступностью д.Акись: автомобильную дорогу пересекает река Лыжа, берега которой связывает наплывной мост. В середине августа в деревню были доставлены материалы для ремонта, но после обильных дождей уровень воды в реке поднялся, и техника уже не может проехать по мосту. Для проведения работ энергетики переходят мост пешком, где их на своем автотранспорте встречает местный житель.

На ремонт сетей филиал направит более 300 тыс. рублей. Все работы планируется завершить до конца сентября.