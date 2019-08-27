В Ачинске началась электрификация нового жилого района "Зеленая горка" в Привокзальном районе

Как доложили энергетики Главе Ачинску Илаю Ахметову, в настоящее время АО «КрасЭКО» в рамках концессионного соглашения с администрацией Ачинска завершает монтаж необходимых опор для установки высоковольтных ЛЭП. Это позволит в дальнейшем подключить жителей нового района малоэтажной застройки к централизованному электроснабжению.

Также на объектах завершены фундаментные работы для установки трансформаторных подстанций. Кроме того, рабочие бригады энергетиков выполнили прокладку трубопровода методом ГНБ под монтаж кабеля 10 кВ.

Отметим, что на комплексную электрификацию района энергетики планируют инвестировать более 30 миллионов рублей.

Кроме этого, в настоящее время идет разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения в районе малоэтажной застройки город. На эти цели город получил из краевого бюджета около 8,5 млн. рублей. Это позволит решить одну из самых важных задач - обеспечение жителей населённого пункта чистой питьевой водой.

Напомним, в 2018 году выполнены работы по строительству транспортных подъездов к жилому району малоэтажной застройки. При содействии депутата Государственной Думы РФ Петра Пимашкова, депутата Законодательного Собрания края Павла Ростовцева на эти цели из краевого бюджета было выделено около 30 млн. рублей, из городского бюджета софинансирование составило почти 300 тысяч рублей.

Всего в данном районе сформировано 220 земельных участков, из них 88 земельных участков выделено многодетным гражданам.

adm-achinsk.ru