В Самаре арендуют 238 столбов для размещения кабеля камер видеонаблюдения

Из областного бюджета на это будет выделено 2 млн рублей. ГБУ «Безопасный регион» ищет подрядчика на оказание услуг по размещению оборудования и кабеля правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” на опорах контактной сети в Самаре.

Согласно техзаданию, кабель для камер видеонаблюдения планируется разместить на 238 столбах.

- Речь идет о ежегодной аренде инфраструктуры под существующие рубежи контроля, — пояснил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин.

Эти опоры расположены по 34 адресам.

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