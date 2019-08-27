В Самаре арендуют 238 столбов для размещения кабеля камер видеонаблюдения

"Полимерпласт" и "Полимерхолдинг" обсудили перспективы
с ассоциацией "Честная позиция" на встрече с Владимиром Кашкиным
27 августа 2019, 12:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Из областного бюджета на это будет выделено 2 млн рублей. ГБУ «Безопасный регион» ищет подрядчика на оказание услуг по размещению оборудования и кабеля правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” на опорах контактной сети в Самаре.
Согласно техзаданию, кабель для камер видеонаблюдения планируется разместить на 238 столбах.
- Речь идет о ежегодной аренде инфраструктуры под существующие рубежи контроля, — пояснил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин.
Эти опоры расположены по 34 адресам.