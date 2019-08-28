Андрей Черезов провел выездное заседание Федерального штаба по подготовке Иркутской области к ОЗП и восстановлению объектов электроэнергетики после паводка

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел выездное заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросу обеспечения надежного электроснабжения потребителей Иркутской области и реализации мероприятий по восстановлению объектов электроэнергетики на территориях, пострадавших от паводка.

В ходе своего выступления Андрей Черезов рассказал, что Минэнерго России продолжает контролировать обстановку, складывающуюся на территории Иркутской области после двух волн паводка.

«Завершаются работы по восстановлению нормальной схемы электроснабжения потребителей, временно подключенных к другим центрам питания: к концу сентября будут введены в эксплуатацию две новые линии 6 кВ, идет подключение по индивидуальным заявкам домовладений в зоне затопления. На случай повторения нештатных ситуаций сформирована группировка в составе более 200 человек и 80 единиц техники», - сказал заместитель Министра.

Андрей Черезов напомнил, что на особом контроле Минэнерго России находится ход работ по подготовке к ОЗП.

«По результатам послеаварийных обходов и осмотров оборудования сетевыми компаниями скорректированы планы подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Тем не менее, необходимо в полном объеме реализовать выполнение ремонтной программы, привести к зиме в нормативное состояние объекты, которые пострадали от наводнения; обеспечить запас топлива, а аварийно-восстановительные бригады - техникой», - добавил заместитель Министра.

Правительством Иркутской области проведена уточненная оценка ущерба от наводнения: повреждены 324 объекта энергетической инфраструктуры, объем составляет 767,8 млн рублей. По словам Андрея Черезова, для успешной реализации восстановительных планов и подготовки к ОЗП необходимо провести консолидацию активов «Облкоммунэнерго» в составе другой крупной сетевой организации.

«По итогам проверки производственной деятельности «Облкоммунэнерго» выявлены многочисленные существенные нарушения и недостатки в организации работы и эксплуатации объектов электроэнергетики, среди которых систематическое невыполнение ремонтной и инвестиционной программ; эксплуатация оборудования сверх установленного срока службы без проведения соответствующих мероприятий по продлению срока службы; отсутствие необходимого запаса оборудования и материалов, в том числе резервных источником электроснабжения, для проведения аварийно-восстановительных работ; отсутствие запасных частей и материалов для проведения ремонтных работ на электрооборудовании и многие другие», - подчеркнул заместитель Министра.

В завершение своего выступления Андрей Черезов добавил, что важным вопросом остается техприсоединение к сетям площадок новой жилой застройки.