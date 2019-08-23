Минпромторг России объявляет о начале отбора кандидатов в экспертный совет

В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации начинается отбор кандидатов в экспертный совет по проведению научно-технической экспертизы комплексных проектов. Мероприятие проходит в рамках конкурсного отбора российских организаций на право получения субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение части затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках создания производства газовых турбин большой мощности.

К участникам предъявляются следующие основные требования:

• высшее образование;

• опыт работы в сфере энергетического машиностроения не менее 5 лет;

• опыт работы по формированию экспертных заключений в сфере энергетического машиностроения.

Прием заявок на участие с прилагаемыми документами на участие в отборе осуществляется в период с 28 августа по 6 сентября 2019 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (по московскому времени) по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал ММДЦ «Москва-Сити».

Приказ об организации работы в Минпромторге России по проведению отбора кандидатов в экспертный совет по проведению научно-технической экспертизы комплексных проектов в рамках конкурсного отбора российских организаций на право получения субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение части затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках создания производства газовых турбин большой мощности